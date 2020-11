Jeugdige mountainbikers vertonen kunsten rondom Roderesch

RODERESCH – Wekelijks vormen tientallen mountainbikers een vertrouwd gezicht rondom groepsaccommodatie De Zwerfsteen in Roderesch. Vanaf daar start jeugd van de Noordelijke ATB Club, NOAD en ATB Marum wekelijks voor een tocht door de prachtige omgeving. De jeugd kan ook nu gewoon doortrainen, waarmee de fietsers een uitstekende uitlaatklep hebben. Onder heerlijke omstandigheden was het bovendien geen straf om er even op de mountainbike op uit te gaan. Dat bleek ook wel uit de vele drukke fietspaden in de regio tijdens het afgelopen weekend. Van e-bike tot racefiets: het leek wel alsof iedereen van het fraaie najaarsweer gebruik wilde maken.