Jeugdsoos weer stap dichterbij

NORG – In De Brinkhof in Norg zijn medewerkers van het jongerenteam van WiN al enige tijd druk in de weer om een leuk onderkomen voor elkaar te krijgen voor de jeugd in Norg. ‘Plannen hiervoor hebben we al samen bedacht met enkele jeugdigen uit het dorp. Zij hebben aangegeven graag mooie spelmaterialen te willen zodat er gebiljart kan worden, een potje tafelvoetbal kan worden gespeeld en games gespeeld kunnen worden op tv schermen. Ook gezellige zitjes en ontmoetingsplekken horen daarbij.’ Dit zegt Albinota Alilaj. Samen met buurtwerker Koen Hulshof nam zij een flinke gift in ontvangst van Combivé Finacieel Advies & Regiobank uit Bovensmilde. Er mag maar liefst 5000 euro worden bijgeschreven dat uitgegeven mag worden aan de jeugdruimte.

Martje Vochteloo en Greta Klok van Combivé kwamen afgelopen donderdag naar De Brinkhof om dit feestelijke bericht te verduidelijken. ‘Wat leuk om nu eens in het echt te zien waar jullie mee bezig zijn. Een leefbare buurt en omgeving is ook een fijne buurt om te wonen en leven. We zien dat de jeugdruimte is opgeknapt en dat er in de toekomst mooie ontmoetingen en activiteiten kunnen plaatsvinden,’ zegt Greta Klok. De Regiobank en het Oranjefonds hebben samen het fonds VoordeBuurt opgericht. Het is uit dit fonds dat de bijdrage is aangevraagd en toegekend. Martje Vochteloo: ‘Hiermee ondersteunen we lokale projecten die het buurtgevoel vergroten en langdurige ontmoetingen stimuleren. We hopen dat onze bijdrage goed besteed gaat worden en een positieve bijdrage levert tegen bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren.’

De jeugdruimte in De Brinkhof komt in de huidige ruimte die Welzijn in Noordenveld op dit moment benut voor al haar activiteiten in Norg. ‘Er komen spelmaterialen, zodat we activiteiten kunnen organiseren. Maar ook investeren we in een goed keukenblok, zitjes, een stamtafel en dergelijke. We zijn ontzettend blij met dit grote bedrag. We kunnen hier echt ons voordeel meedoen. Hoe het uiteindelijk wordt bedenken wij niet zelf, maar daar betrekken we de jeugd bij,’ laat Albinota Alilaj weten.