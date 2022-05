Jeugdteams Acro Academy Noord Nederland naar MIAC 2022

MARUM – 3 Jeugdteams van Acro Academy Noord Nederland reisden woensdag 11 mei af naar Maia, Portugal om deel te nemen aan de Maia International Acro Cup 2022. In een sterk deelnemersveld van 35 teams uit de hele wereld wisten de beide jeugd duo’s door te dringen tot de halve finale. Hier was er een 11e plaats voor duo Rebecca Groote & Aiden Peens en duo Dieuwke Boomsma & Kuna Vlasma eindigden als 12e. Het trio wist in een sterk deelnemersveld van 34 teams met een 4e plaats in de halve finale door te dringen tot de finale. In deze spannende finale behaalden Ilse van Dam, Mare Hogenhuis en Ilse van Gelderen een 7e plaats.