Jeugdtour sprint door Lieveren

LIEVEREN – Het is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement in Lieveren en omgeving: de Jeugdtour Assen. Deze wielerwedstrijd voor de jeugd werd dit jaar voor de 55e keer gehouden met 800 deelnemers uit 28 verschillende landen. In Lieveren werd donderdag een tijdrit verreden, waarbij de meeste spanning uitging naar de tweedejaars nieuwelingen. De ontknoping was bijzonder spannend. Met slechts 0.004 seconden wist de Nederlander Bjarne Hemme zijn Deense concurrent Gustav Wang voor te blijven.

Voor de jeugdige wielrenners was het een zware dag met de krachtige wind die er stond. Dat maakte het tot een lastige dag voor de vele talenten.