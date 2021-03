Jisca en Denise organiseren leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers

‘Het is fijn dat ze tegen iemand aan kunnen praten, we horen soms schrijnende verhalen’

NOORDENVELD – Kinderen die opgroeien met een gezinslid die chronisch ziek is, kampt met een verslaving of psychische problemen heeft, hebben niet die onbezorgde jeugd die leeftijdsgenoten wel hebben. Dan ben je als kind aan het zorgen voor je broer, zus, vader of moeder. Het aantal jonge mantelzorgers neemt toe, weten Jisca van Son en Denise de Vette van Welzijn in Noordenveld. Doormiddel van activiteiten voor jonge mantelzorgers te organiseren, willen de dames contact leggen met mantelzorgers tussen de 7 en 24 jaar.

Jonge mantelzorgers zijn best lastig te bereiken, beginnen coördinatoren Jisca en Denise. Dat komt omdat die kinderen het zelf normaal vinden wat ze doen. Ze groeien ermee op, weten niet beter, zegt Denise die het zelf van dichtbij meemaakte. Haar moeder overleed toen ze vijftien jaar was, haar vader zes jaar geleden. ‘Ik herken veel dingen. Je doet het gewoon, het hoort erbij. Het is een lastige doelgroep om te bereiken. Veel kinderen en jongeren weten niet waar ze terecht kunnen. Ouders zien het niet meteen of willen de link niet leggen. Daar hopen wij met activiteiten speciaal voor deze doelgroep verandering in de brengen. Het gaat om inwoners van Noordenveld tot 24 jaar die opgroeien met iemand in het gezin die langdurig ziek is, een verstandelijke beperking heeft, met psychische problemen of een verslaving kampt. Eén op de vijf is jonge mantelzorger. Dat is behoorlijk veel. Op dit moment hebben we er twintig in beeld.’

Voor nu wordt er iedere maand een leuke activiteit georganiseerd. Wanneer de animo groeit, kan het maar zo zijn dat dat eens in de veertien dagen wordt. ‘Het is jammer dat we alleen nog online iets kunnen doen. We hopen dat er snel weer fysieke ontmoetingen mogelijk zijn. Helemaal nu de scholen dicht zijn hebben jongeren geen uitlaadklep. Ze zitten alleen in hun eigen cirkeltje. Het is fijn dat ze tegen iemand aan kunnen praten. We horen soms schrijnende verhalen.’ Samen koken en eten is iets wat zeker op het programma komt te staan, vertellen de dames. ‘De locatie hebben we al, de Bijkeuken van Op de Helte in Roden. Dat is een soort jeugdhonk, een fijne plek om te chillen. Er is een leuke samenwerking ontstaan met Janny Boonstra, zij is jeugdwerker bij de PKN kerk. Samen willen we ook leuke uitjes organiseren. Met elkaar een dag naar Walibi, dat lijkt ons geweldig.’ Er ontstaan ook mooie vriendschappen, weet Denise die dit werk al eerder deed in Assen. ‘Je herkent veel dingen van een ander, je weet dat je niet alleen bent. En je begrijpt elkaar in één blik. Dat is zo waardevol.’ De volgende activiteit staat gepland voor 15 maart. Dat zal, net als de bingo die onlangs georganiseerd werd, ook een online activiteit worden. Tot slot doen Jisca en Denise een oproep: ‘We hebben mensen nodig die signaleren. Ken of herken je iemand? Laat het weten in een mailtje naar service@stwin.nl of bel met: 050-3176500.’