JO15 traint door: ‘trainen is pure noodzaak’

RODEN – Dinsdagochtend half 11, op de voetbalvelden van VV Roden. Trainer johan Wardenier heeft er zin in: een lekker potje ballen. Zijn jongens ook. Wardenier is trainer van JO15, hij is overdag vrij dus wat is er leuker dan voetballen? ‘De jongens staan net zo te trappelen als ik. Trainen is ook pure noodzaak. ‘Na de warming-up trainen we op techniek; passen, trappen en veel lopen. Ze zijn in de najaarsreeks kampioen geworden. Voor de laatste twee wedstrijden konden we niet meer trainen. Dat zie je direct terug in het spel. De kwaliteit gaat achteruit, de ontwikkeling stagneert’, weet Wardenier die veel jeugdspelers ziet met ‘teveel kilo’s’. ‘Je ziet dat ze weinig bewogen hebben en veel gegeten. Die coronakilo’s moeten eraf. Het is niet gezond. Afwachten wanneer de al weer gaat rollen is aan mij niet besteed’, aldus de fanatieke trainer.