Jochem van Engelenhoven, molenaar op molen De Hoop en Noordenveld in Norg

NORG – ‘In 2014 ben ik begonnen met de opleiding tot molenaar. Twee jaar later was ik geslaagd en inmiddels ben ik al zo’n 5,5 jaar molenaar op korenmolen De Hoop en Noordenveld in Norg. Ik doe dit samen met nog een molenaar en er is ook een molenaar in opleiding. We wisselen elkaar steeds af. In principe zijn we om de week op zaterdagmiddag open. Als de molen draait en de deuren open staan is iedereen welkom om langs te komen. Op afspraak langskomen is ook vaak mogelijk. Verder zijn we ook open met speciale gelegenheden, zoals de Nationale Molendag, de Drentse Molendag en de Open Monumentendagen. Dit jaar vieren we ook het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Elke provincie wordt een keer in de schijnwerpers gezet, Drenthe is in november aan de beurt. We verkopen dan onder andere pannenkoekenreceptenboekjes en er is een fietsroute langs de molens in de buurt. Noordenveld is gebouwd in 1878, de zeilen op de wieken bepalen het tempo van de molen. De Hoop is gebouwd in 1857 en gebruikt een geavanceerder Bilau-systeem, het zijn een soort vliegtuigvleugels. Beide zijn korenmolens. We malen nog wel eens voor privégebruik, maar we malen niet voor de verkoop. Het leuke van draaien op beide molens is dat je kunt afwisselen. Het zijn prachtige grote machines. Het rondleiden van bezoekers en het draaien geeft veel voldoening. Vooral kinderen vinden het vaak imposant. Het is zo leuk om te horen dat ze op school ook wel met molens bezig zijn. Ik vind het ook altijd erg leuk om buitenlanders rond te leiden. Zij zien molens vaak als iets typisch Nederlands. Er kwam bijvoorbeeld een keer een groepje uit Italië, daar heb je natuurlijk geen molens. Ik leg ze dan precies uit hoe het allemaal werkt en na afloop vertrekken ze altijd met een grote glimlach. We zijn uiteraard altijd op zoek naar nieuwe molenaars. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een keertje mee te lopen. Er zitten geen verplichtingen aan vast. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de Facebookpagina of via de website www.norger-molens.nl.’