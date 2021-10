Joey en Teije hielden uitverkoop voor goed doel

BOERAKKER – Joey en Teije hebben vrijdagmiddag tweedehands spullen verkocht op de oprit van hun huis. Het geld dat is opgebracht wilden zij niet zelf houden, maar dat gaat naar een goed doel. Namelijk naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De jongens hebben posters opgehangen en flyers uitgedeeld om hun actie luister bij te zetten. Ouders en alle opa’s en oma’s hebben spullen verzameld om te verkopen. Uiteindelijk is er nog best veel verkocht, zeker als je bedenkt dat het merendeel spulletjes waren van 0,50 cent of 1,00 euro.

Ze hebben ook zakjes chips, koffie, thee, en door Teije’s moeder zelf gebakte American cookies erbij verkocht en de heren waren goed op dreef. De verkoop van vrijdag heeft uiteindelijk 61,30 euro opgebracht. De donaties op de site hebben tot dusver 75 euro opgebracht. Totaal hebben de heren 136,30 euro opgehaald voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis.