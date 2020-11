Johan Hummel, voorzitter Zakenkring Roden

RODEN – ‘We hebben leuke acties bedacht voor klanten die hun decemberinkopen doen in Roden. ‘Hoe shop je veilig in Roden’, is het thema. Mensen kunnen een foto posten op Instagram of de Facebookpagina van Winkelhart Roden waarop te zien is hoe zijn veilig hun inkopen doen. Daar moeten ze #veiligwinkeleninroden aan toevoegen. De jury verloot twee keer drie cadeaubonnen ter waarde van 50 euro: na Sinterklaas en na kerst. Om het extra veilig te maken zijn de openingstijden in Roden voor de komende periode behoorlijk verruimd: maandag tot en met zaterdag mogen winkeliers van 7:00 tot 22:00 uur hun deuren openen. Het is aan de ondernemers zelf wat ze hiermee willen doen, het is niet verplicht. Op zaterdag 12 december staat er een draaimolen in het centrum en zorgen de Swingmasters voor leuke muziek. En zaterdag 19 en zondag 20 december is het ook een en al gezelligheid: er vallen weer leuke prijzen te winnen met het Rad van Fortuin en een brassband zorgt voor extra reuring in het dorp. Het ledenaantal van de Zakenkring groeit nog steeds. Dat is zeker positief in een bijzondere tijd als deze. Contact met de leden is lastiger door corona. We zijn aan het brainstormen hoe we het contact in 2021 vorm kunnen geven. Ook zoeken we steeds meer de samenwerking op met Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) en de gemeente. Roden in totaliteit meer op de kaart zetten, dat is het doel. We willen meer vanuit gezamenlijkheid optrekken als het gaat om economisch beleid. Dat moet concreter worden, nu is het vaak algemeen beleid. Verder zitten we regelmatig om tafel met de gemeente over de centrumontwikkeling. Het definitief ontwerp voor de Heerestraat en de Wilhelminastraat is vastgesteld. Het centrum wordt veel groener, er komen veel meer zitgelegenheden en duidelijke parkeervakken. Roden krijgt een aantrekkelijk centrum met een frisse uitstraling. De bedoeling is dat er in april een start gemaakt wordt. Nu gebeurt er vooral veel achter de schermen, straks gaan mensen het ook fysiek merken. In het voorjaar start ook de tweede fase van het HOV-traject, richting de rotonde bij het Julianaplein. Het eerste deel, bij het busstation, moet in het begin van december afgerond zijn. Positieve ontwikkelingen, al realiseer ik me dat het een behoorlijke uitdaging is om alles goed te organiseren. De bereikbaarheid van winkels moet je goed met elkaar afstemmen. Daarom is het belangrijk dat we goed in contact blijven met elkaar.’