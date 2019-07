Johan Knol wint Ronde van Leek

LEEK – Ze hebben er in Leek even op moeten wachten, maar de Ronde van Leek was afgelopen vrijdag weer terug. Als onderdeel van de Amysoft Wilermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier welteverstaan. Het is niet verwonderlijk dat deze koers ook weer in Leek verschijnt, nu Amysoft sinds vorig jaar hoofdsponsor van het evenement is.

Aan de start verscheen onder andere Olympisch Schaatskampioen Kjeld Nuis. De overwinning bij de heren ging echter naar Johan Knol uit Bakkeveen. De renner van WV DE Kannibaal bleek aan het eind van de ronde sterker dan Stef Krul en Henk Bos. Bij de dames won Annet Pit uit Zwolle. Ivana Tiessens en Floor Weerink eindigden respectievelijk als tweede en derde.