Johan Kuper: ‘Het moet betrouwbaar en veilig zijn.’

Verantwoordelijk voor alle techniek op het Jaarbeursterrein is Johan Kuper. Sinds kort is hij weer toegetreden tot het bestuur van de Jaarbeurs. ‘Ik ben teruggevraagd,’ zo geeft hij zelf aan. ‘Ik zat al eerder in het bestuur, zo’n 11 jaar en dat vanaf 2002. Ook toen was elektra en de stroomvoorziening mijn ding. Dat past wel bij mij. In mijn dagelijks werk ben ik projectmanager bij een technisch bedrijf.’

Johan Kuper woont tegenwoordig in Niebert, maar is van oorsprong een Rodenaar. ‘We zijn een paar keer verhuisd, maar ik heb nog nooit een Rodermarkt gemist. Als kleuter van ‘t Wilgenkatje zat ik al op de wagen en op de basisschool Cornelis Jetses, dat is de huidige Tandemschool in de Bomenbuurt, kreeg dat gewoon een vervolg. Van jongs af aan zat het er al in. De Rodermarkt hoorde erbij. Vroeger was er voor de kinderen ook nog een Rijwielrally. Dan ging je verkleed op een versierde fiets meedoen met de optocht door het dorp.’

Roden is een dorp dat bij Johan Kuper past. ‘Ik was speler en voorzitter van de handballers in het dorp. Betrokkenheid is er altijd geweest. Nu ik weer terug ben als bestuurslid van de Jaarbeurs is techniek weer mijn ding. Dat moet goed geregeld zijn. Betrouwbaar en veilig. Ook met bedrijven waar we het aan uitbesteden maak ik goede afspraken. Je zorgt ervoor dat je met de juiste personen rond de tafel komt te zitten. Ten slotte wil je niet dat er met die duizenden bezoekers iets vervelends gebeurt. Techniek op de jaarbeurs is al lang niet meer het ophangen van een paar lampjes. Standhouders hebben elektra nodig en de nodige vermogens om te kunnen draaien. Tegenwoordig veel meer dan vroeger. Je praat over hele andere technische installaties dan eerder. We maken gebruik van veel grotere generatoren en dan vaak ook nog dubbel geplaatst voor het geval de stroom uitvalt. Ja, qua techniek staat er wel iets.’

Johan Kuper kan prima zijn weg vinden binnen het bestuur van de Jaarbeurs. ‘Ik vind het altijd weer genieten als alles loopt zoals we voor ogen hadden. Dan kijk ik door de coulissen van achter het toneel de zaal in en zie al die mensen in de tent enorm veel plezier hebben. Dat is voor mij dan een echt kippenvel moment.’

Zijn er dan nog wensen? ‘Ja,’ zegt Johan volmondig. ‘Ik zou het geweldig vinden als we ook iets aan straattheater zouden kunnen toevoegen aan het programma. Dat zou de markt verrijken. Dan is er altijd iets verrassends te zien en te beleven. Dat zie ik nog wel als een uitdaging.’

Sunday Cruisers

Het was een tijdje weggeweest, maar nu Kuper in het bestuur zit is het terug: Sunday Cruisers. Echt een dingetje van hem. Kuper is dol op Amerikaanse sleeën en motoren. Zondagmiddag zijn ze in grote getale te bewonderen op het buitenterrein van de jaarbeurs. Kuper is blij dat hij nu ook beschikking heeft over het terrein bij de duiventil. ‘Zo kunnen we nog meer auto’s kwijt. Sunday Cruisers is een heel mooie aanvulling op het zondagmiddagprogramma!’