Johan Wekema komt opnieuw met ‘dreuge worstenactie’ voor het goede doel

RODEN – Toen afgelopen week de knoop werd doorgehakt en bekend werd dat de Drenthe200 definitief niet doorgaat, was dat vooraanjager en initiator van de zware fietsmarathon Johan Wekema de reden om opnieuw een worstenactie op touw te zetten. Want stilzitten is hij niet van plan. Vorig jaar deed hij dat voor het Thomashuis. De verkoop van de zelfgemaakte worsten van slagerij Henk Melessen uit Peize leverde maar liefst 3300 euro op dat rechtstreeks naar het Thomashuisging. De worsten bracht hij, op de dag van de toen ook afgelaste Drenthe200, per fiets rond. Door weer en wind tot aan Holwierde toe. Dit jaar heeft Wekema de Voedselbank in Roden als goed doel gekozen. Sinds hij de actie bekend maakte op zijn Facebookpagina gaan de dreuge worsten als warme broodjes. Voor slechts dertig euro heb je tien ambachtelijke droge worsten. Van iedere dertig euro gaat vijf euro naar de Voedselbank. ‘Het gaat nu al superlekker. Ik heb er al 550 verkocht en het is nog maar donderdag. Ik breng ze zo veel mogelijk op de fiets rond, maar zal ook wel eens een keer de elektrische fiets of de auto pakken. Mensen die me graag willen helpen om zoveel mogelijk geld binnen te halen en natuurlijk de lekkere worsten willen, kunnen me een mailtje sturen: johanwekema@live.nl of een berichtje achterlaten op mijn Facebookpagina: www.facebook.com/johan.wekema.