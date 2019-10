Johnny Dynamite and the 4 men: still going strong

‘Oppassen met de bierinname en regelmatig blijven oefenen’

RODEN – Het is twee jaar geleden dat Johnny Dynamite and the 4 Men werd opgericht. Muziekpioniers Johan Koning en Joop Hamming, inmiddels de zeventig al gepasseerd, trekken met de band door de regio. Niet meer zoveel als vroeger en voor een steeds meer vergrijzend publiek, maar nog met dezelfde passie en enthousiasme. De oude rockrotten kijken terug op twee mooie jaren.

Of ze verwacht hadden dat de band nog steeds bijna wekelijks een optreden te verzorgen? ‘Nee, maar het blijkt dat mensen de naam van Johnny Dynamite en de Javelins nog steeds kennen’, zegt Joop. Johnny Dynamite is Johan Koning, een bekende in het Groningse muziekwereldje en de Javelins was de in Groningen en omstreken eveneens bekende band waarin Joop Hamming drumde. De twee rockers hebben hun sporen in de muziekscene meer dan verdiend en merken dat er nog steeds een publiek is voor hun soort muziek. Rock ’n roll dus. Hun repertoire bestaat uit zo’n vijftig tot zestig liedjes, van Cliff Richard tot aan Status Quo. ‘Ik kom van origine bij de Javelins weg’, zegt de in Roden woonachtige Joop. ‘En Johan is meer een balladezanger en stond vroeger te boek als de Groningse Cliff Richard. Als ik vind dat het wel wat ruiger mag, gooi ik er wat nummers van Status Quo tegenaan. Het botst soms op een lekkere manier met elkaar.’

De heren muzikanten treden weliswaar minder vaak op dan vorig jaar, nog steeds wordt er wekelijks trouw gerepeteerd. ‘Dat is ook logisch’, meent Joop. ‘Frenkie de Jong moet ook oefenen. Wij doen dat op maandag van tien tot half vier.’ Johan vult aan: ‘Overdag dan hè. Niet meer ’s avonds.’ En de optredens duren ook geen hele avond meer. ‘Wij zijn een band die het best tot zijn recht komt als wij twee keer driekwartier optreden. Dan kunnen we vlammen’, zegt Johan.

De naam die de heren door de jaren heen hebben opgebouwd, zorgt ervoor dat ze nog steeds geregeld optreden. Ook in Duitsland, waar ze opeens voor duizenden mensen speelden in Emden. ‘Ze hadden daar een soort festival en het was die dag prachtig weer. We hadden geluk met de omstandigheden, want het was ontzettend druk. Dat is wel mooi’, zegt Joop.

Het leven op het podium is nog steeds hectisch, zegt Johan. ‘Je speelt voor ander publiek, maar je kunt niet als een Jan Doedel op de bühne staan. Je moet een goed optreden neerzetten.’ Joop: ‘We doen het ook wat rustiger aan met het bier.’ Johan beaamt dat. ‘Vroeger zopen we tegen de klippen omhoog, nu pak ik eerder een alcoholvrij biertje. Ik moet de tekst kennen van tientallen liedjes. En dat zoveel mogelijk uit mijn hoofd. Dan moet je je kop erbij houden. Na vijf of zes biertjes wordt dat lastig.’

Zijn vak als leadzanger van een band neemt Johan erg serieus. Niet voor niets heeft hij een kleine studio aan huis. ‘Door regelmatig te oefenen, zing je beter en kom je zelfverzekerder over. Bij een optreden is het belangrijk om de mensen op de dansvloer te houden. Dat doe je door goed te spelen en er echt een show van te maken.’

Dat de band van Joop en Johan nog steeds regelmatig geboekt wordt, sterkt hen in de gedachte dat rock ’n roll eerder bezig is aan een comeback, dan dat het nog steeds op zijn retour is. ‘Je ziet het steeds meer terugkomen’, zegt Johan. ‘Er is nog steeds een markt voor en mensen vinden het leuk.’ Joop herinnert zich de tijd dat hij vroeger op zijn brommer achter contracten aanjoeg. In die tijd was je blij dat je ergens mocht spelen. Wat je eraan verdiende, maakte bij wijze van spreken niets uit.’ Die tijden zijn echter voorbij. ‘Nee, we spelen niet gratis. Ik vind dat je dat sowieso niet kunt vragen, ook niet van beginnende bands. Gratis spelen in een kroeg en dan de kroegeigenaar lekker verdienen zeker?’\

Komende zondag speelt Johnny Dynamite and the 4 men in Onder de Linden in Roden. Net als vorig jaar is er de mogelijkheid om tegen een schappelijke prijs na afloop te eten. Het optreden begint om half vijf.