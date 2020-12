Jolanda de Jong, directeur ODBS Het Valkhof

‘Vanaf 1 oktober van dit jaar ben ik de nieuwe schoolleider van Het Valkhof in Roden. Daarmee volg ik Coos Boerma op, die met pensioen is gegaan. Hiervoor heb ik bijna zes jaar op een daltonschool in Boornbergum, nabij Drachten, gewerkt. Het Daltononderwijs spreekt mij ontzettend aan. Vooral het pedagogische stuk, vind ik heel belangrijk. We gaan uit van de zelfredzaamheid van het kind en willen kinderen het leren zelf te doen. Daarbij we gebruiken we de vijf kernwaarden van het daltondonderwijs. Die kernwaarden zijn het uitgangspunt van ons onderwijs en die passen we in al ons handelen toe. In de omgeving ben ik geen onbekende. Ik heb les gegeven in de voormalige gemeente Leek, waarna ik richting Friesland ben gegaan. Wat mij opvalt aan Het Valkhof: de betrokkenheid van de leerkrachten bij de school en bij elkaar. We denken actief na over een aantal zaken in de toekomst. Zo hebben we een prachtig groen plein tot onze beschikking: Op het moment zijn we aan het bekijken hoe we daar bewegend leren, naast het buiten leren in kunnen passen.

Als beginnend directeur is dit een hele rare tijd. Je ontmoet de ouders alleen op afstand. Daarom ga ik ’s ochtends, voor de lessen aan, vaak op het plein staan. Zo heb je, zij het op afstand, toch nog even contact. Maar ik geef toe: het blijft vrij schraal op dit moment. Het is heel raar, dat is nu eenmaal zo. Kijk alleen al naar mensen die hier op school komen als gast. Zij melden zich aan en schrijven zich in. Dat had je een jaar geleden niet kunnen bedenken. Een voordeel is dat we dit jaar weinig last van de griep hebben. Dat kan zomaar eens te maken hebben met het houden van afstand en het niet meer schudden van handen. We hopen natuurlijk dat de griepgolf helemaal achterwege zal blijven dit jaar.’