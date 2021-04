RODEN – De verrassing was groot bij Jolanda van der Schans uit Leutingewolde toen zij hoorde dat zij een taart had gewonnen met de paaspuzzel van De Krant. Afgelopen woensdag kwam de blije winnares haar prijs ophalen bij bakkerij Van Esch in Roden. Zo kon Jolanda samen met haar familie opnieuw van taart genieten, want een week eerder was het ook al feest in huize Van der Schans vanwege de verjaardag van haar echtgenoot. Hopelijk heeft het gesmaakt.