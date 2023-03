Jong Dynam!x is Nederlands kampioen

ZEVENHUIZEN – Jong Dynam!x van muziekvereniging Concordia uit Zevenhuizen is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de Junior Class van Color Guards. Jong Dynam!x maakt gebruik van vlaggen, sabels en rifles. Ze worden op verschillende manieren gebruikt, van gooien (toss) tot draaien (spins).

In de winterperiode deden de guards van Jong Dynam!x mee met vier contesten van Color Guards Nederland. Waar ze in Drachten en Wijchen nog 3e werden met respectievelijk 73,28 en 74,70 punten zag de jury een enorme groei bij de contest in Leeuwarden waar de meiden en jongen van Jong Dynam!x 2e werden met 77,97 punten. Hierbij hadden ze maar 0,23 punten achterstand op 1e plek.

Na 4 intensieve (extra) trainingen liet Jong Dynam!x zaterdag hun show weer zien tijdens CGN Championships in Eindhoven. Hier overtuigden ze de jury voor het kampioenschap. Ze kregen maar liefst 80,97 punten, wat ze ook hun eerste gouden award van dit seizoen opleverde.