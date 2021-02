Jong en oud geniet van schitterend winterweer

REGIO – Dít is wat winter met mensen doet! Het schitterende koude en zonnige winterweer is dé gelegenheid om de schaatsen onder te binden. En dat gebeurde massaal afgelopen weekend. De Jonkersvaart heeft met stip de gladste ijsvloer. Met dank aan Rick en Rien Stuut, die met een enorme tankwagen een laagje water over het ijs aanbrachten. In sprookjesachtig Leek is het ook goed toeven. Op de plas voor het Leekstermeer geniet een handjevol schaatsers van de prachtige omgeving. Op De Loop in Roden is het op z’n zachts gezegd druk. Honderden kinderen en ouders wagen zich al dan niet in skipak op het ijs. Op de plas in de Vijfde Verloting trakteert Ramona de jeugd op warme chocomelk en zelfgemaakte stroopwafels. In Roden is de ijsbaan open voor leden. En ook dat levert prachtige beelden op! Een ding is zeker: een héél welkom cadeautje van moeder natuur!