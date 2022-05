Jong en oud herdenken samen

NORG – Vorige week stonden we gezamenlijk stil bij wat vrijheid betekent. Op 4 mei was het weer de jaarlijkse Dodenherdenking. In Norg herdachten jong en oud gezamenlijk. Leerlingen van OBS de Hekakker legden net als burgemeester Klaas Smid een krans bij het oorlogsmonument aan de oude Asserweg in het dorp. Onder het toeziend oog van vele dorpsbewoners werd er stilgestaan bij wat er al die jaren geleden zich afgespeeld heeft in het dorp. Later op de dag werd er ook door leerlingen van het Nassaucollege een krans gelegd. Dit keer bij het momument aan de Voorsteweg. ’s Avonds was er een herdenkingsbijeenkomst in de Margarethakerk waarna een stille tocht naar de begraafplaats volgde.