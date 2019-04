Jong Impala Dames 1 schrijft geschiedenis en promoveert naar Derde Divisie

LEEK – De dames van Impala Leek hebben afgelopen weekend een topseizoen passend afgesloten. De concurrentie was hoog met het eerste dames team van Lycurgus en dames 4 van Sudosa uit Assen in dezelfde poule. Onder leiding van trainer/coach Henk Pater wist het team een zeer constant seizoen neer te zetten. Er werd slechts drie keer in de verlenging verloren met 2-3 van Sudosa en Lycurgus, alle andere wedstrijden wisten de meiden overtuigend te winnen. En in maart haalde het team de kwartfinale van de regionale beker, al een uniek resultaat voor de club. Tegen het eind van de competitie werd het ongemeen spannend. Impala wist Sudosa steeds zo’n 3 puntjes voor te blijven, en de beslissing moest vallen tijdens de laatste competitiedag op zaterdag 13 april. Impala Dames 1 stond 4 punten voor op Sudosa, en door het winnen van 2 sets bij de Meeuwen in Zuidhorn kon het kampioenschap en rechtstreekse promotie naar de 3e divisie worden afgedwongen. Het is echt heel erg knap dat dit jonge team dit heeft weten te bereiken zonder de steun van oudere ervaren speelsters zoals in de meeste teams op dit niveau gebruikelijk is. De vereniging is dan ook supertrots op deze meiden. En ondertussen wordt ook hard gewerkt aan aansluiting vanuit de jeugd, zowel meisjes A1 als B1 wisten kampioen te worden in de hoofdklasse, opleidingsteam Dames 3 speelt op 20 april PD wedstrijden om promotie naar de 1e klasse, en bij de jongste spelertjes waren er ook nog 4 kampioenen. Impala kan terugkijken op een mooi seizoen bij de dames.

Foto: wymleek.