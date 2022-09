Jonge mantelzorgens bijeen in Scheepstraschool ‘We doen heel veel’

RODEN – Elke veertien dagen komen in de Scheepstraschool jonge mantelzorgers bijeen. Een leuke activiteit die vooral zorgt voor ontspanning en afleiding van de dagelijkse beslommeringen. De 13-jarige Ian is 1 van hen. ‘Ik kom hier regelmatig en dat toch al zeker een jaar lang. Ik vind het hier leuk, we doen heel veel. Ik zit op de Ronerborg en thuis heb ik een broer met autisme.’ Denise de Vette is vanuit Welzijn in Noordenveld betrokken bij deze groep. ‘Omdat je in een thuissituatie altijd rekening moet houden met extra taken en zorg voor een ander, is het wel eens prettig om dat even los te kunnen laten. We beginnen altijd om 16.00 uur. We doen een activiteit en eten daarna gezamenlijk. Vandaag staat het intekenen van een eigen tas als activiteit op het programma. Overigens is er altijd ruimte voor vrijwilligers om mee te helpen met de organisatie van deze jonge mantelzorger club. Bel eens met WiN 050 3176500 en dan nodig ik je uit om eens mee te kijken.’