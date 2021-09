Jongelui ‘lenen’ auto en belanden in de sloot

FOXWOLDE – Afgelopen zaterdagnacht rond de klok van half vier is aan de Roderwolderweg in Foxwolde een auto in de sloot beland. De auto werd door minderjarige jongeren van het terrein van een autoschadebedrijf aan het Dwazziewegen meegenomen. Daar na zijn ze aan de rit gegaan. Het ritje duurde niet lang. Even verderop aan de Roderwolderweg raakten ze in de sloot.

De jongelui, allen afkomstig uit de gemeente Noordenveld, konden niet zelfstandig uit de auto komen en zijn geholpen door de brandweer en ambulancepersoneel. Een van hen is met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft samen met de marechaussee onderzoek gedaan. De bestuurder van de wagen, een minderjarige jongeman, zit nog vast. Mogelijk was er drank in het spel. Fotorechten: Persbureau Meter.