Jongens Nei-Roner begraafplaats verrast met heerlijke pakketten

NIEUW-RODEN – Iedereen weet het: de jongens van de begraafplaats Nieuw-Roden worden op handen gedragen. De wekelijkse noeste arbeid op de idyllische begraafplaats wordt ontzettend gewaardeerd door de inwoners van het dorp. En dat maakten de dorpelingen afgelopen week maar weer eens duidelijk: de mannen werden verrast met pakketten vol heerlijkheden. “Echt geweldig”, vindt Rits Aalders, die zelf ook vrijwilliger is en de boel onderhoudt op de begraafplaats. Al jarenlang zorgen de mannen ervoor dat ‘het park’, want zo noemen ze het ’t liefst, er picobello bij ligt. Iedere maandagochtend 9 uur is het vaste prik: verzamelen op de begraafplaats waar de taken verdeeld worden. Om tien uur heeft Nieske, echtgenote van Rits, de koffie klaar. Daarna gaat de ploeg aan de slag met vegers, bladharken, kruiwagens en een vork. “Een hele mooie beloning. We zijn verwend met lekkere vleespakketten en nog heel veel andere lekkernijen. Namens alle jongens wil ik de Nei-Roners heel erg bedanken. We voelen ons zeer vereerd.”