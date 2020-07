‘Jongeren bereiken middels leuke activiteiten is het doel’

Zomeractiviteiten helpen Noordenveldse jeugd de warme maanden door

NOORDENVELD – Welzijn in Noordenveld, Peize in Beweging en de sportcoaches van de gemeente slaan de handen in elkaar. Zij organiseren de komende weken nog zes leuke zomeractiviteiten, om jeugd in de gemeente te vermaken en te bereiken. De eerste activiteit – suppen in Peize – was zo’n doorslaand succes, dat het speciaal opgezette ‘Team Jeugd’ het helemaal ziet zitten. ‘Dit is voor ons een ideale manier om jongeren te bereiken.’

Het suppen in Peize bleek een schot in de roos. De veertig aanmeldingen werden vrij eenvoudig gehaald en de reacties waren lovend. Voor Wouter Meertens, Marten Vogt, Erik van der Heide en Laurens Bloem nog maar eens de bevestiging dat de zomeractiviteiten die het viertal wil organiseren, een doorslaand succes kunnen worden. ‘We willen iedere week een activiteit organiseren’, zegt Wouter. ‘Die activiteiten staan nu gepland, iedere week op een andere plek. Nu hebben we dat vrij specifiek voor de zomer ingezet, met iedere week iets leuks. Wanneer de scholen weer begonnen zijn, willen wij maandelijks zo’n activiteit organiseren.’

Tijdens het suppen in Peize werd een inventarisatie gedaan onder de jongeren. ‘Het bleek dat veel mensen thuisblijven en er behoefte is aan meerdere activiteiten. Vanuit die hoedanigheid hebben wij dit zomerprogramma op poten gezet’, zegt Marten.

Het is straks de bedoeling dat ook de jongeren zelf zich voor de activiteit gaan inzetten. ‘Het mooiste zou zijn als de activiteiten straks inderdaad voor en door jongeren worden georganiseerd’, zegt Erik. ‘Voor ons zijn zulke activiteiten een mooie manier om jongeren te bereiken. En die jongeren krijgen er een leuke middag voor terug. Een win-win situatie.’

Volgens Wouter ligt de kracht van de sportcoaches, WiN en Peize in Beweging in het feit dat zij snel iets uit de grond kunnen stampen. ‘Dat doen we door samenwerking te zoeken. Met dorpshuizen in de buurt, maar bijvoorbeeld ook met de visclub hier in Roden. Zo gaan we op 29 juli een visclinic organiseren. Dat is niet alleen een leuke activiteit, maar voor de visclub ook een manier om jongeren te enthousiasmeren voor wat zij doen.’

Laurens hoopt dat jeugd enthousiast wordt en hierdoor zelf meedenkt over de activiteiten. ‘Wat kun je van de jeugd verwachten? Ze kunnen helpen met de kleine dingetjes, dat zou al mooi zijn. Gewoon her en der wat ondersteunen.’ Marten vult aan: ‘Uiteindelijk zijn de jongeren die meedoen onze PR. Als we hen enthousiast krijgen, nemen ze andere jongeren mee en krijg je een sneeuwbaleffect. Dat zag je ook bij het suppen in Peize.’

‘Het zou mooi zijn’, zo bepleit Laurens, ‘dat je straks activiteiten hebt waarbij je inwoners iets laat vertellen. Mensen met een verhaal, die iets te vertellen hebben dus.’ Volgens Erik moet dat goed te doen zijn. ‘Wij hebben allemaal een breed netwerk. Dan zou het mooi zijn als je iemand uit dat netwerk – met een persoonlijk verhaal en een persoonlijke benadering – wat laat vertellen over wat diegene doet. Dat is nog iets voor de toekomst.’

Om de drempel voor de activiteiten zo laag mogelijk te houden, kosten deze slechts 2,50 euro per persoon. De activiteiten vinden telkens in een ander dorp plaats. ‘Vervoer mag geen probleem zijn’, zegt Erik. ‘Vandaar dat wij aanbieden om jongeren die om één of andere reden geen vervoer hebben, op te halen in onze WiN-bus.’

Juist vanwege het feit dat de zomeractiviteiten ‘Noordenveld-breed’ worden georganiseerd en de samenwerking met verenigingen wordt gezocht, verwacht het viertal een mooi aantal aanmeldingen voor de zomeractiviteiten. ‘En daarna willen we dus maandelijks iets organiseren’, benadrukt Wouter. ‘Ook dan denken we aan aansprekende activiteiten, met af en toe een piek. Neem een middagje lasergamen. Dat zou toch vet zijn?’

Programma zomeractiviteiten



Woensdag 8 juli: padel- en stormbaan bij Bewegingscentrum in Norg (14:00-16:00 uur)

Woensdag 15 juli: bootcamp/stormbaan bij De Zwerfsteen in Roderesch (14:00-16:30 uur)

Woensdag 22 juli: storm- en buikschuifbaan bij dorpshuis in Peize (13:00-14:00 en 14:00-16:00 uur)

Woensdag 29 juli: visclinic, Feedervissen op Kerper bij Kanovijver Roden (13:00-16:00 uur)

Woensdag 5 augustus: beachvolleybal, beachvoetbal en smoothies maken bij beachvelden Sportcentrum de Hullen (14:00-17:00 uur).

Woensdag 12 augustus: gecombineerd watersporten bij Leekstermeer Cnossen (14:00-16:00 uur)