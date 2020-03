Jongeren bestieren de keuken van het Gastenhuis

RODEN – Jongeren die vrijwillig koken voor dementerende ouderen. Vanzelfsprekend is het niet, maar afgelopen donderdag bevonden drie jongemannen zich toch zomaar in de keuken van het Gastenhuis te Roden. Het blijken drie jongens met een verhaal en bovendien: met ambities. De Ongenode Gast nam een kijkje bij dit bijzondere initiatief.

Het is kwart voor vijf als een behulpzame medewerker de Ongenode Gast wegwijs maakt in het nog altijd zeer nieuwe gebouw. ‘Gewoon op de geur af gaan’, klinkt het. En het blijkt vervolgens inderdaad geen probleem om de keuken te vinden. Daar treffen we jongerenwerker Erik van der Heide. Als altijd is hij enthousiast. Was het een hond geweest, dan had hij waarschijnlijk de hele dag gekwispeld. Ook Karlien is er. Zij is één van de vaste koks van het Gastenhuis. ‘Dat wissel ik om de dag om met mijn collega Richard’, zegt ze. Het is drukker dan gebruikelijk in ‘haar’ keuken. ‘Ik ben niet gewend dat er drie mannen staan te koken’, lacht ze. ‘Voor mij is het ook spannend, maar het gaat volgens mij hartstikke goed.’ Ze vervolgt: ‘Als ik kook, krijg ik meestal hulp. De bewoners willen graag helpen en dat mag natuurlijk. Dat is het voordeel van een open keuken. Als kok ben je hier niet eenzaam.’

We vragen het aan de chefkok van dienst. Dat is Owen, een jonge jongen uit Nietap. Samen met zijn maten Jerrel en Marnix wist hij lang niet wat hij wilde. Hangen op straat was een geliefde uitlaatklep. Totdat hij Erik tegenkwam. De jongerenwerker vroeg hem wat hij wilde. Wat hij nou écht wilde. Dat bleek koken te zijn. Inmiddels zijn we een tijd verder en staat Owen, op zijn vrije namiddag, te koken voor ouderen. En als klap op de vuurpijl heeft hij een baan als kok bij Hotel Karsten. ‘Ik kook graag en Erik wil jongeren in hun kracht laten staan’, zegt hij. ‘En zo kwamen we op het idee om te gaan koken. Eerst wilden we dat in de Scheepstra School doen, maar later dachten we dat het ook hier wel zou kunnen.’

En zo kan het dat hij met Jerrel en Marnix een driegangenmenu voorbereid. Vooraf is er verse groentesoep, het hoofdgerecht is risotto en er zijn kersen met wafels na. De voorbereidingen zijn al een tijdje bezig. Al ruim twee weken. Er moet dan ook voor zo’n 27 personen worden gekookt. Bewoners en staf moeten te eten krijgen, en natuurlijk prikken de jongens zelf ook een vorkje mee. Erik geniet met volle teugen. Hij is zelf geen keukenprins, vertelt hij wanneer hij wat onhandig kaas aan het raspen is. ‘Jongerenwerk hè. Veel onregelmatige tijden, weinig tijd om te koken. Daar ligt niet mijn kracht.’

Het tegendeel is waar bij Owen. Als een ware chef dirigeert hij eenieder door de keuken. ‘Of we het gaan redden voor zes uur? Met gemak’, klinkt het vastberaden. De drie jongens en Karlien werken samen alsof het dagelijkse kost is. Jerrel, die als orderpicker bij Feeder One in Roden werkt, spreekt vol lof over de activiteit. En over Erik. ‘Het is een toffe kerel’, vindt hij. Dat beaamt Marnix. ‘Hij heeft me vanmiddag nog opgehaald. Ik had rijles voor de vrachtwagen.’ Als het aan hem ligt, maakt hij later de meest verre reizen in zijn truck.

Erik zelf heeft inmiddels koffie voor de Ongenode Gast ingeschonken. Hij glimt van trots. ‘Het zijn jongens van de straat. Als ik ze dan bezig zie, dan sta ik echt te genieten. Wij geven ze de mogelijkheid om ze in hun kracht te laten staan. “Laat het maar zien wat je kan”, zeggen wij.’ Het mogen dan jongens ‘van de straat’ zijn, volgens Erik mankeert er niets aan. ‘Je ziet hier dat het hartstikke leuke jongens zijn. Ze hebben dat positieve nodig. Ze moeten weten wat ze kunnen, wat ze leuk vinden. Denken vanuit mogelijkheden.’ Inmiddels is ook locatiehouder Els aangeschoven. Ze vindt het een fijne samenwerking. ‘Dit is een mooie manier om jongeren over de vloer te krijgen’, stelt zij.

In de keuken gaat men gestaag door. Owen legt uit dat tijm steeds meer smaak afgeeft in het gerecht en Jerrel concludeert dat de risotto niet meer zo flauw is. De Ongenode Gast twijfelt er niet aan dat de jongens het gaan redden voor zes uur. Etenstijd is heilig in het Gastenhuis.

Als het aan Owen ligt, spendeert hij de rest van zijn werkzame leven in de keuken. ‘Bij Hotel Karsten mag ik vaak de amuses maken. Erg leuk werk.’ En ja, hij wil later ook een eigen zaak beginnen. ‘Ik ben van de originele ideeën. Het lijkt mij leuk dat ik een restaurant heb, waarbij de gasten de ingrediënten kiezen en ik er dan wat van moet maken. Ik ben er nog lang niet, dat weet ik, maar het is een mooie droom.’

Wat: jongeren koken voor bewoners Gastenhuis

Wanneer: donderdag 27 februari

Hoe laat: 16:30 uur