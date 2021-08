Jongeren blij met hufterproof bankje

‘Ik vind het heel lief van de gemeente dat ze dat voor ons hebben gedaan’

RODEN – Bijna iedere avond zitten er wel jongeren bij de picknickbank bij de skatebaan, onder wie Deborah en Rose. De teleurstelling was dan ook groot toen de bank een tijdje geleden kapot bleek te zijn: ‘Er miste gewoon een hele plank.’ Zij waren zelf niet de boosdoeners en wilden graag weten wie wel verantwoordelijk waren voor de vernieling. Daarom namen ze contact op met jongerenwerker Denise van Welzijn in Noordenveld (WiN).

‘Denise is voor ons een tussenpersoon,’ geeft Deborah aan. ‘We zien haar ook regelmatig, waardoor het makkelijk is om contact met haar op te nemen.’

‘De meiden waren boos en bang dat zij erop zouden worden aangesproken,’ aldus Denise. ‘Toen kwamen ze met het idee van een hufterproof picknickbank.’ Er werd een plan gemaakt, dat werd ingediend bij de gemeente. ‘Die zag dat wel zitten,’ zegt Deborah. ‘Ze zijn een paar keer komen kijken en toen appte Denise dat er een nieuw bankje zou komen.’ Binnen een paar weken was het geregeld. Onlangs werd het metalen bankje geplaatst, in bijzijn van de initiatiefnemers. ‘Ik vind het heel lief van de gemeente dat ze dat voor ons hebben gedaan,’ geeft Deborah aan. ‘Ook de ouderen die er vaak zitten, zijn er blij mee.’ Denise vult aan: ‘Het is mooi dat dit is gelukt. Dankzij de meiden is het zo snel opgelost.’ Volgens haar dragen de jongeren zelf ook veel bij om de omgeving van de picknickbank netjes te houden: ‘Ze ruimen troep op en hangen een extra vuilniszak op als de vuilnisbak vol zit. Ook gaven ze de gemeente als tip om een sigarettenbakje te plaatsen bij de tafel, zodat er minder sigarettenpeuken in het gras belanden.’ Hopelijk blijft vandalisme het bankje in de toekomst bespaard. ‘Het is van ijzer, dus mensen moeten in ieder geval veel meer hun best doen om het kapot te maken,’ lacht Deborah.