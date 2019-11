Jongeren genieten van alcoholvrije proeverij

RODEN – In Trefpunt Scheepstra organiseerden vier leerlingen van de Ronerborg een proeverij met alcoholvrije dranken. De dames deden dit in samenwerking met Welzijn in Noordenveld. De proeverij werd georganiseerd om aan te tonen dat er ook van bier en wijn kan worden genoten, zonder de toevoeging van alcohol.

De proeverij is onderdeel van een profielwerkstuk van Indy van Vulpen, Evelien Smit, Leanne Schokker en Lotte Post. Zij kwamen in contact met jongerenwerker Erik van der Heide. ‘Zo is het balletje gaan rollen’, zegt hij. ‘De gedachte was dat er weinig te doen is in Roden voor de jeugd. Daarnaast zien we dat overmatig alcoholgebruik onder jongeren een probleem is. Middels een proeverij kun je laten zien wat er allemaal aan alcoholvrije dranken te krijgen is.’

De scholieren gingen aan de slag met de proeverij en kwamen in contact met Sanne Buist en Silke Vrielink, beide stagiaires bij Welzijn in Noordenveld. ‘Zij hebben hier veel tijd ingestoken’, zegt Erik. In totaal ging er zo’n tien uur aan voorbereiding in zitten. ‘We wouden eerst een soort feestweek organiseren’, zegt Indy. ‘Maar dat bleek niet mogelijk te zijn.’ Vandaar dat werd gekozen voor één proeverijdag.

Als het aan de dames ligt, gaan ze ieder weekend op stap in de omgeving. Het probleem is echter dat er niet heel veel georganiseerd wordt. ‘En vaak is er geen alcoholvrije wijn of bier te verkrijgen’, zegt Evelien. ‘Ik zou dat wel een toevoeging vinden. Een alcoholvrij wijntje zal ik dan eerder kopen.’

Daarbij geven de dames te kennen het organiseren van de proeverij steeds leuker te vinden. ‘We zijn er zo’n tien uur mee bezig geweest, maar het was leuk om te doen.’ In totaal kwamen er tussen de dertig en veertig jongeren naar de proeverij die twee uur in beslag nam.

Voor de proeverij sponsorde Cruwijn alcoholvrije wijn, bier en gin.