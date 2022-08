Jongeren in Norg krijgen een hangplek in de Brinkhof met hulp van Oranjefonds

‘Verbinding is een van onze speerpunten, dus zouden we groepen kunnen combineren’



NORG – Jongeren die rondhangen op een schoolplein of op picknickbanken in het dorp, het is een bekend gezicht. In Norg zijn er steeds minder plekken te vinden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en lekker kunnen ‘chillen’. Bovendien is het wel zo fijn als dat binnen kan, onder het genot van koffie en games. Dat vonden de jongerenwerkers van WiN ook, dus werd er actie ondernomen.

‘We merkten dat er echt behoefte aan zo’n plek is. Een tijdje geleden zijn we vanuit onze plek boven in de Brinkhof naar beneden verhuisd. Dit is zo’n mooie ruimte, die ook heel geschikt is als hangplek,’ vertelt Albinota Alilaj, jongerenwerker bij WiN. Aan tafel zitten verder nog Denise de Vette en Patrick Mellens, ook jongerenwerkers en Koen Hulshof, buurtwerker.

Contact met jongeren is er al. ‘Meestal kennen we ze al omdat ze zich voor een activiteit hebben aangemeld, dus hebben we de behoeftes snel in beeld. De subsidie hebben we al een tijd geleden aangevraagd. We hebben 22.000 euro van het Oranjefonds gekregen en daar zijn we heel bij mee. We gaan natuurlijk inventariseren waar behoefte aan is, maar sowieso willen we het keukentje aanpakken. Dan kunnen ze er ook een tosti bakken, iets drinken of koffie zetten. Het mooiste zou zijn dat ze zelf aangeven waar ze behoefte aanhebben. Een pooltafel, een dartbord, games, dat soort dingen. We gaan niet overal ja en amen op zeggen, maar als het kan, waarom niet?’

De ruimte wordt ook gebruikt voor andere doelgroepen. ‘Verbinding is een van onze speerpunten dus waarom zou je het niet een keer kunnen combineren, jongeren die je in contact brengt met ouderen bijvoorbeeld. En als de ouderen hier zitten ’s middags, zijn jongeren natuurlijk ook van harte welkom om bijvoorbeeld een tosti te eten. En misschien kunnen ze er nog eentje maken voor een van de ouderen.’

De jongeren worden zelf verantwoordelijk voor hun chillplek, maar WiN blijft betrokken. ‘De bedoeling is eerst een keer per week. Eerst even kijken hoeveel animo er is. En dan structureel. Jongeren brengen hun vrienden ook mee, dus waarschijnlijk gaat dat wel lopen. Van de werkgroep wordt wel verwacht dat ze zelf ook de handen uit de mouwen gaan steken, bijvoorbeeld bij heet aanpakken van de keuken. Ze zijn leidend in hoe het eruit komt te zien. Het voordeel is dat zo’n plek dan ook meer van jezelf wordt. Het zou best kunnen dat er twee groepen jongeren ontstaan, bijvoorbeeld een groep tot twaalf jaar, daar kunnen de ouders dan bij betrokken worden. De oudere groep wil dat natuurlijk niet.’

Eventueel kan buiten er zelfs nog bij betrokken worden. ‘We zouden een muur door kunnen breken en bijvoorbeeld een terras kunnen maken. Maar eerst maar eens kijken hoe het loopt en wat er gaat gebeuren. De opening gaan we in ieder geval feestelijk aanpakken. En we laten op tijd weten wanneer dat is!’