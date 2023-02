Jongeren vermaken zich in jeugdsoos Nosolo

RODEN – Nosolo is een wekelijkse soos bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. ‘We willen gewoon een leuke activiteit voor de jeugd uit Roden organiseren. Daar is behoefte aan, ´ zegt jongerenwerkster Denise de Vette. ‘Wij zorgen er zo voor dat jongeren in een veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten en spreken. De soos is een laagdrempelige activiteit om contacten op te doen. Altijd is er van uit WiN begeleiding aanwezig.’

Julia, Tala en Jessica beamen die gedachte. Ook deze avond zijn ze net als andere woensdagen van de partij. ´Toen de soos vorige jaar begon ben ik meteen aangehaakt, ´ laat Julia weten. ´Je bent hier samen en kunt met elkaar praten.’ Jessica komt wekelijks op de scooter en warmt zich deze koude avond op met een kopje warme chocolademelk. ´Ik wil later graag pedagogisch medewerker worden. In augustus start ik met de opleiding. We kennen elkaar van hier. Je bent even het huis uit, onder elkaar, dat is wel fijn.’

De soos komt voort uit een eenzaamheidsproject dat Welzijn in Noordenveld in coronatijd heeft opgezet. ´1 van de onderdelen hiervan was ontmoetingen stimuleren onder de doelgroep zodat jongeren laagdrempelig contact kunnen leggen met andere jongeren. Daarnaast ontmoeten we jongeren op straat,’ zegt WiN medewerkster Albinota Alilaj. Ook zij is als jongerenwerketser actief in Noordenveld. ‘Wekelijks zijn we met de WiN bus op pad en bezoeken hangplekken in de gemeente. Ook op die manier ontmoeten we jongeren en wijzen hen op de soos Nosolo. Soms is er een doorverwijzing vanuit het CJG of het maatschappelijk werk. Allemaal prima, iedereen is welkom.´

Ook Jaden en Danesh zijn aanwezig. ´Beiden 13 jaar en eerstejaars leerlingen. De 1 op de Lindenborg in Leek en de ander op het Gomarus college in Groningen. ´Je kunt hier lekker een beetje poolen of tafelvoetbal spelen. Ik vind het wel mooi dat het elke week open is. Toen het eens een keertje dicht was, vond ik dat wel jammer.´ Nosolo is wekelijks open en aanmelden hoeft niet. Van 19.00 tot 21.30 uur ben je welkom in de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden. Informatie is ook te verkrijgen op het Instagram/TikTok account van de jongerenwerkers: JongerenwerkNoordenveld.