“Jongeren vervelen zich en zijn gefrustreerd door corona”

Jongerenwerkers Sociaal Werk De Schans willen ‘coronaproof’ activiteiten organiseren in decembermaand



WESTERKWARTIER – Net als vele inwoners hebben ook de jongeren in de gemeente Westerkwartier het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Daar waar zij normaal gesproken regelmatig een drankje drinken in de kantine na het sporten, de kroeg in gaan of gezellig met elkaar thuiszitten, is dat nu niet mogelijk. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat jongeren elkaar minder zien, maar toch willen vrienden blijven afspreken. Dat gebeurt volgens Lucas Dijk, jongerenwerker van Sociaal Werk De Schans in de regio Marum, ook in het Westerkwartier. “Jongeren zijn meer op straat dan normaal gesproken, omdat ze verder nergens naar toe kunnen. Toch is het belangrijk dat het binnen de perken blijft, helemaal met de feestdagen op komst. Als jongerenwerkers proberen wij de jongeren te overtuigen van het feit dat we dit jaar even kalm aan moeten doen”.



Volgens Dijk heeft de coronacrisis een behoorlijke impact op de jongeren. Sinds maart moeten zij zich, net als alle anderen, aan vele maatregelen houden en dat is soms een lastige opgave. “Jongeren zijn zwaar gefrustreerd over bepaalde maatregelen”, vertelt de jongerenwerker. “Bij hen leeft heel erg het gevoel dat alles van ze wordt afgepakt. Toch gaan ze er over het algemeen goed mee om. Natuurlijk komen jongeren samen, maar ze zorgen niet voor onrust”. Naast het feit dat de jongeren voor weinig tot geen problemen zorgen, hebben ze wel respect voor de maatregelen. “De meesten begrijpen wel waarom deze maatregelen gelden en willen geen besmettingsbron zijn. Je merkt wel dat jongeren nu anders met de maatregelen omgaan dan in de eerste golf. In maart was het allemaal nog vrij nieuw en bleven ze veelal binnen. Nu zoeken ze elkaar toch wat meer op en geven ze iets meer tegengas”.



De jongerenwerkers in de gemeente Westerkwartier maken wekelijks een rondje door de verschillende dorpen om te kijken hoe de jongeren zich vermaken. In deze coronatijd wijzen zij hen ook op de geldende maatregelen. “De komende weken gaan we ook wat vaker een ronde maken, om te kijken of er zich geen problemen voor doen”, legt Dijk uit. “Als deze er wel zijn, laten wij hen dat uiteraard ook weten en waarschuwen we de jongeren ervoor dat de politie en boa’s ook handhaven op de regels”. Door het jaar heen organiseren de jongerenwerkers van Sociaal Werk De Schans in de gemeente Westerkwartier normaliter verschillende activiteiten voor jongeren. Door de coronacrisis is dat sinds maart al ontzettend lastig, maar toch kijken ze naar alternatieven. “De jongeren vervelen zich regelmatig en missen de activiteiten. We proberen vraaggericht andere dingen te organiseren. Zo zijn we nu bezig met een FIFA-toernooi, die we later in deze maand online willen organiseren. Op die manier kunnen we de jongeren toch wat bieden en voorkomen we dat ze met teveel vrienden de straat op gaan”, aldus Dijk.



Nu de kerstvakantie en de feestdagen eraan komen, is het de vraag hoe jongeren met de maatregelen omgaan. Dijk maakt zich daar op dit moment nog geen zorgen over. “We zijn al druk met de jongeren in gesprek over hoe zij dit jaar de feestdagen vieren”, legt de jongerenwerker uit. “Daar waar ze voorheen vaak de kroeg in gingen, is dat nu niet mogelijk. Daarom hebben velen het idee om thuis te gaan zitten met wat vrienden”. Ondanks dat vuurwerk dit jaar verboden is, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die wel vuurwerk gaan afsteken. “De jongeren die ik heb gesproken, balen uiteraard ontzettend dat het vuurwerk dit jaar niet door mag gaan. ‘Dat wordt ons ook weer ontnomen. Onze mooiste dag van het jaar’, is iets wat ik vaak heb gehoord. Toch proberen we dat te relativeren en alternatieven te bieden. Carbidschieten mag bijvoorbeeld wel. Dat is enerzijds goed, zodat de jongeren in ieder geval iets te doen hebben. Anderzijds brengt het wellicht gevaren met zich mee, omdat vele jongeren waarschijnlijk niet goed weten hoe ze dit moeten doen. Wij brengen de jongeren die carbid willen schieten daarom graag in contact met een ervaren carbidploeg, zodat deze de jongeren kan begeleiden. Op deze manier kan dit toch op een verantwoorde manier doorgaan”.



Net als de meeste mensen hoopt ook Dijk dat het coronavirus snel de wereld uit is. Hij heeft vertrouwen in de toekomst en verwacht dat er volgend jaar een vaccin is. “Maar nu moeten we nog even volhouden. We willen natuurlijk allemaal de feestdagen vieren en dat is ook zeker mogelijk. Dit jaar moeten we echter wel kalm aan doen”, besluit Dijk.



Jongeren die vragen hebben over carbidschieten of leuke ideeën hebben om in de komende weken te organiseren, kunnen contact opnemen met de jongerenwerkers van Sociaal Werk de Schans via info@sociaalwerkdeschans.nl.