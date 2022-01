‘Jongeren vinden het belangrijk om iets voor een ander te kunnen betekenen in deze gekke tijden’

‘Voor en met Elkaar’ sociaal jeugdproject

NOORDENVELD – ‘Kijk, dit vinden we nu helemaal geweldig, hier gaan we heel veel plezier aan beleven.’ Dit zei de activiteitenbegeleidster van de Noorderkroon in Roden een goed jaar geleden. Toen kreeg zij van Kay Menners een verrassingspakket uitgereikt waar zowel het personeel van het verzorgingstehuis als al haar bewoners van konden genieten.

Kay deed mee aan het jeugdproject ‘Voor en met Elkaar’. Het initiatief voor dit project ligt bij raadslid Anita van Noord en de Welzijn in Noordenveld medewerkers Denise de Vette (foto)en Albinota Alilaj. Zij zegt hierover: ‘We sporen zo jongeren aan om een sociale actie te organiseren voor een specifieke doelgroep. Hierbij willen we vooral in coronatijd kijken naar inwoners van onze gemeente die het hierdoor moeilijk en lastig hebben. Oudere mensen, zorgmedewerkers, leraren, medewerkers van hulpdiensten en natuurlijk de jongeren zelf. Dit is een oproep om met initiatieven te komen die een sociaal karakter hebben en dat belonen we met een bijdrage van € 50 per actie. Dit voorbeeld van Kay is er 1, ook deden Emma, Noa, Julia en Zoë al eens een actie om kerstpakketten samen te stellen voor zorgpersoneel en om een drietal gezinnen een hart onder de riem te steken. Allemaal voorbeelden die recht doen aan ons project ‘Voor en met Elkaar’.’

Voorwaarden staan op de website van WiN. De jeugdigen die mee kunnen doen vallen in de leeftijdscategorie 12 tot 23 jaar. Wie er niet uitkomt kan gewoon even bellen met WiN, zodat de jongerenwerkers mee kunnen helpen om het idee te realiseren. In de regel valt binnen enkele dagen het besluit of je wel of niet door mag met het realiseren van je idee. Het projectidee wordt mede gesteund door de gemeente Noordenveld.

Anita van Noord is een warm pleitbezorger van dit jeugdproject. ‘Het is ook een activiteit waarin we samen met de jeugd kunnen nadenken over alle zorgen die er zijn in deze lastige tijden. ‘Voor en met Elkaar’ vraagt ook een inzet van ouders, buren, school, familie. Denk eens mee waar je bij helpen kunt. Eigenlijk zijn we op deze wijze allemaal aanzet. Een statement, om sociaal naar elkaar om te kijken en iets te doen voor een ander. Dat we de jeugd hierbij betrekken en stimuleren, spreekt voor mij vanzelf.’

De 50 euro is niet persoonlijk bedoeld voor de jeugdige die meedoet aan ‘Voor en met Elkaar’. ‘Je houdt er geen geld aan over,’ zegt Denise de Vette. ‘En dat is helemaal niet erg, als je dat besteed aan een goed project. We hebben gemerkt dat jongeren het belangrijk vinden om iets voor een ander te kunnen betekenen in deze gekke tijden. Vanwege corona hebben veel mensen in de samenleving het momenteel moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan een oudere die eenzaam is. Met een sociale actie, hoe klein of groot ook, kun je veel voor een ander betekenen.’

Info www.stwin.nl of Servicebureau WiN 050 3176500.