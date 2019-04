Jongerenontmoetingsplek wegens vernielingen maar van korte duur

LEEK – Half maart werd de nieuwe jongerenontmoetingsplek op de hoek van de Lindensteinlaan en de Nijenoert te Leek nog feestelijk geopend, inmiddels heeft de gemeente Westerkwartier besloten de stekker eruit te trekken. ‘Er zijn vernielingen verricht aan de zijkanten en aan de achterbinnenwand. Daarnaast liepen jongeren over het dak. In verband met de veiligheid heeft de gemeente bouwhekken geplaatst rond de JOP. Deze haalt de gemeente vandaag ook weg’, laat de gemeente via de officiële kanalen weten.