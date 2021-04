Jongerenworkshop ‘Kijken met je mobiel’

RODEN – In de meivakantie geeft Saskia van den Berg uit Een-West een workshop ‘Kijken met je mobiel’ voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De workshop vindt plaats op dinsdag 4 mei van 14.00 tot 15.00 uur op het buitenterrein van landgoed Mensinge in Roden. Deelname is gratis en opgeven kan via de activiteitenladder.nl of even bellen met WiN 050 3176500. De organisatie is in handen van de cultuurcoach van WiN, Jisca van Son.

Saskia van den Berg geeft regelmatig workshops, cursussen en lessen op het gebied van bijvoorbeeld schilderen, tekenen en fotografie. ‘De jeugd heeft tegenwoordig allemaal een mobiel. Daar kun je hele goede en mooie foto’s meemaken. Ik noem deze workshop ‘Kijken met je mobiel’ en dat kijken wil ik dan ook vooral benadrukken. Wat zie je om je heen, is hierbij een belangrijke vraag. Terwijl wij op het landgoed zijn geef ik gaandeweg tips en trucs om mooie foto’s te maken met je mobiel. Met simpele handreikingen kun je spelen met licht en donker, inzoomen, tint veranderingen aanbrengen en meer. Centraal blijft staan, wat zie ik om mij heen en hoe maak ik daar een mooie foto van. Stel, je ziet een mooie boomstronk en wil die fotograferen. Als je dan 1 meter opzij stapt dan heb je gelijk alweer een andere kijk op diezelfde boomstronk. Door simpel te kijken kun je al heel wat moois bereiken. Iedereen die belangstelling heeft voor fotografie is welkom. Ervaring is niet belangrijk. Ik vind dat iedereen creatief is van zichzelf.’

Na de workshop begint het maken van foto’s pas echt. Tot 28 mei kunnen de foto’s worden ingestuurd naar service@stwin.nl. Een jury maakt dan een keuze uit de foto die het meest aansprekend is. De winnende foto wordt in De Krant geplaatst.