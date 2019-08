Jonkersvaart ziet uit naar 44e Gondelvaart

Sportlight

JONKERSVAART – Wie Jonkersvaart zegt, zegt Gondelvaart. Ook dit jaar zal Jonkersvaart weer in het teken staan van deze prachtige vaart, waarbij het gehele dorp betrokken wordt. Zo maakt het dorpje zich op voor de 44ste editie, waar natuurlijk al een week lang naar uitgekeken wordt. Jonkersvaart is prachtig versierd en de inwoners hebben er zin in. Kortom: laat de Gondelvaart maar beginnen!



De Vereniging voor Dorpsbelangen “Eendracht Maakt Macht” (EMM) Jonkersvaart is een actieve vereniging, opgericht in 1897, met als doel opkomen voor de belangen van de inwoners van Jonkersvaart. ‘EMM’ organiseert verschillende activiteiten. Onder andere een dwaaltocht, een gondelbouwersavond, paaseieren zoeken, een fietstocht, een schoonmaakmiddag, beachvolleybal, viswedstrijd, spelletjesmiddag en natuurlijk ook de jaarlijkse feestweek met als knallende start de bekende Gondelvaart. De Gondelvaart is zo’n begrip, dat er in december 2016 zelfs een boek over uitgebracht werd.



Met zo’n tien gondels en een muziekboot, valt er weer genoeg te genieten. De verschillende bouwgroepen zijn uiteraard al druk bezig. Ook de organisatie heeft het er maar druk mee. Zeker in de laatste weken voor de Gondelvaart is het een drukte van belang. Dat de Gondelvaart een hoogtepunt is, mag wel duidelijk zijn. Dat merk je op de dag zelf in Jonkersvaart natuurlijk ook. Dan staan alle bruggen open en zijn deze sfeervol verlicht. Een prachtig gezicht, zo zal menigeen die de Gondelvaart al eens bezocht beamen.



Tijdens de vaart zullen er veel activiteiten langs de route plaatsvinden. Verscheidene kraampjes zullen er staan en er is een draaimolen. Na afloop wordt er nageborreld in de feestschuur.

Over de historie van de Gondelvaart valt ook genoeg te zeggen. Zo staat er online nog een filmpje van de Gondelvaart in 1982. Bewegende beelden van een decennialange traditie dus.

De komende editie zal worden opgeleukt met – onder andere – een optreden van Muziekvereniging Amicitia uit Nuis-Niebert. Zaterdag 7 september is het feest. Het festijn begint om 19:30 uur.

Vrijwilligers

Geen evenement zonder vrijwilligers. Datzelfde geldt voor de Gondelvaart. Eén voordeel: Jonkersvaart is een hecht dorp. Vandaar dat de organisatie ook dit jaar kan buigen op vele handen, die geheel belangeloos verscheidene werkzaamheden zullen uitvoeren.

Wat: Gondelvaart Jonkersvaart

Wanneer: zaterdag 7 september

Hoe laat: 19:30 uur

Info: www.jonkersvaart.com.