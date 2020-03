JOP in Leek voorzien van kleurrijke graffiti

LEEK – De zogeheten Jongerenontmoetingsplek (JOP) in Leek is afgelopen week voorzien van kleurrijke graffiti. De in Roden woonachtige Bob de Brabander vatte al eerder het idee op om de JOP te pimpen en ging hiermee vorige week dinsdag aan de slag.

Samen met oud-klasgenoten Maureen Schokker en Senna Rudolphus (niet op de foto), ging Bob aan de slag. Bob was eerder al aanjager van het project Hippe Hangplek en wilde de JOP al eerder pimpen. ‘Destijds was er wat gedoe rondom de ontmoetingsplek, waardoor ik niet aan de slag kon’, duidt hij. In april vorig jaar besloot de gemeente Westerkwartier de JOP eerst te verwijderen, nadat er vernielingen aan de binnenkant en zijkanten waren aangebracht.

‘Onlangs kwam ik weer langs de plek en wilde ik meteen gaan schetsen. Ik mailde een ontwerp naar de gemeente en mocht aan de slag’, zegt Bob, die eerder op de nabijgelegen Lindenborg zat.

De overdekte ontmoetingsplek op de hoek van de Nijenoertweg en de Lindensteinlaan is voorzien van een tekening die, naast vrolijke kleuren, ook een gelijkenis met het logo van de gemeente Westerkwartier bevat.