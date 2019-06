Jordy van der Eijk maakt het opnieuw waar: weer winst!

VENRAY – En jawel: opnieuw winst voor Jordy van der Eijk. Won hij twee weken geleden in Mariembourg al de tweede ronde van het BMC-kampioenschap, zondag was hij de beste tijdens de derde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max. De achttienjarige karter uit Zevenhuizen deed zo uitstekende zaken in de strijd om de Nederlandse titel in de Senioren-klasse.

“Ik ben wel blij”, zei Jordy na afloop van de races op de Limburgse piste. Gevraagd naar een verklaring voor zijn uitstekende rijden van dit seizoen, haalde hij zijn schouders op. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom het zo goed gaat. Het gaat gewoon goed.” Eerder dit seizoen won hij al de NK-ronde in Berghem toen hij van de laatste plaats in de prefinale begonnen erin slaagde de finale te winnen. En ook de tweede ronde van het BMC-kampioenschap van twee weken geleden won hij.