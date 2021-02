Jorgen Strand Larsen: een gouden spits voor FC Groningen

GRONINGEN – Niet voor het eerst dit seizoen zorgde Jorgen Strand Larsen er met zijn doelpunt hoogstpersoonlijk voor dat FC Groningen afgelopen weekend weer drie punten kon bijschrijven. In het duel tegen PEC Zwolle tekende de spits van de Trots van het Noorden in de zestiende minuut voor de enige treffer in het duel. In een klutssituatie stond Strand Larsen op de goede plek, waardoor hij de bal vrij simpel binnen kon schieten. Van een gelukstreffer is momenteel geen sprake meer. In twintig Eredivisiewedstrijden heeft de Noor inmiddels negen keer gescoord. Tevens zorgde hij al voor vijf assists. Een gouden spits dus!



Toen Strand Larsen in de zomer naar FC Groningen verkaste, waren de verwachtingen voor de spits niet direct hoog. De jonge Noor scoorde bij zijn vorige club Scarpsborg 08 namelijk vrij weinig. In 39 competitiewedstrijden trof hij slechts zes keer het net. Een spits wordt afgerekend op doelpunten en dus was het afwachten wat FC Groningen deze keer had binnengehaald, met de toch geflopte transfers van Danny Hoesen, Alexander Sorloth, David Texeira en Nicklas Pedersen nog in het achterhoofd. Echter bewees Strand Larsen zijn meerwaarde al vrij snel. Doelpunten bleven in de eerste competitiewedstrijden dan wel uit, toch was hij bij twee van de vier doelpunten betrokken. In de eerste competitiewedstrijd tegen PSV zorgde hij voor een assist en tegen Ajax kon Remco Balk dankzij Strand Larsen binnentikken. Tevens liet hij zien over veel werklust te beschikken. Elk duel ging hij vol overgave aan, wat bij de supporters van FC Groningen natuurlijk direct in de smaak viel.



Na een korte gewenningsperiode begon de trein Strand Larsen echt te lopen. In de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard scoorde de spits tweemaal, waarna er doelpunten én assists volgden tegen onder andere VVV-Venlo, AZ Alkmaar, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, FC Twente, ADO Den Haag en afgelopen zaterdag PEC Zwolle. Als Strand Larsen in dit tempo doorgaat met het maken van doelpunten, loopt de teller van negen doelpunten nog wel even op. Een spits die zo gemakkelijk scoort als Strand Larsen is FC Groningen al lang niet meer gewend. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk Kaj Sierhuis, Mimoun Mahi (geen echte spits) en Tom van Weert gehad, maar deze drie moesten toch wat meer moeite doen om tot een treffer te komen. Het was voor spitsen van FC Groningen ook lastig om in Groningen te slagen. Het type spelletje dat de Trots van het Noorden in de afgelopen jaren speelde, was voor een spits zeker niet gemakkelijk. Een nummer negen kreeg weinig ballen, maar gelukkig voor Strand Larsen, en eigenlijk heel FC Groningen, is daar nu wel wat in veranderd. Mede door de goede passes en voorzetten van de buitenspelers krijgt Strand Larsen voldoende kansen om te scoren.



Het gemak waarbij Strand Larsen het net weet te vinden, is ongetwijfeld ook andere clubs inmiddels opgevallen. Maar naast het maken van doelpunten is ook de aanname en balvastheid van Strand Larsen noemenswaardig. Hiermee maakt hij het voetbal voor zijn medespelers een stuk makkelijker. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaf in de zomer aan dat hij een spits zocht die zo’n vijftien doelpunten per seizoen kan maken. Die vijftien gaan er in dit tempo zeker komen. Het is vrij logisch dat FC Groningen voor Strand Larsen zeker het eindstation niet. Het is voor de Trots van het Noorden echter te hopen dat de spits nog even in Groningen blijft, want met zijn 21 jaar kan hij zich nog ontzettend goed ontwikkelen. Het is in ieder geval duidelijk dat FC Groningen met Strand Larsen eindelijk weer een echte goalgetter heeft!