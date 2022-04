Jørgen Strand Larsen wil alles geven voor Europees voetbal

‘We moeten alleen naar onszelf kijken nu, anders is het moment voorbij’

GRONINGEN – FC Groningen zocht een spits die 15 goals per seizoen zou maken. Jørgen Strand Larsen lijkt deze grote vraag dit seizoen van het juiste antwoord te voorzien. De topscorer wist tot nu toe twaalf keer te scoren en hoopt dat gemiddelde in de cruciale slotreeks nog verder omhoog bij te stellen.

Terugkijkend op de laatste competitiewedstrijd tegen SC Heerenveen is Strand Larsen realistisch in zijn commentaar. ‘Het was in alle opzichten niet best wat we lieten zien tegen SC Heerenveen, maar we hebben het er met elkaar over gehad waar het fout ging. Elk team speelt een paar slechte wedstrijden per seizoen en helaas was dit voor ons de wedstrijd waarin het niet liep zoals we wilden. SC Heerenveen is niet de beste tegenstander uit de Eredivisie, maar ze kunnen ons verslaan als wij niet doen wat we kunnen en moeten doen. Zij speelden thuis met 20.000 toeschouwers die de ploeg steunden en dat is een voordeel, maar daar mogen wij ons niet achter verschuilen. Ik heb niet heel veel kansen nodig om in de wedstrijd te groeien, maar we creëerden bijna niets. Dat kwam ons heel duur te staan. Sinds het begin van dit jaar hebben we de opwaartse lijn te pakken en zitten we als team in een goede flow. Daar doet de nederlaag tegen SC Heerenveen niets aan af, maar we zijn gewoon met onze neus op de feiten gedrukt. Het zou gek zijn als je in een halfjaar tijd niet één keer een slechte wedstrijd speelt. We moeten er ook niet al te lang bij stil staan, want we hebben niet ons graf gegraven, maar het moet wel beter zondag tegen Heracles Almelo.’

Play-offs

Het bereiken van de play-offs is waar alles om draait in de laatste vijf competitiewedstrijden. Strand Larsen ziet wel degelijk een grote kans weggelegd voor FC Groningen, maar benadrukt wel dat zijn ploeg voor plaatsing alles moet geven. ‘Op papier wordt de uitwedstrijd tegen FC Twente de zwaarste, maar we hebben dit seizoen helaas ook laten zien dat tegenstanders die onderin de ranglijst staan het ons knap lastig kunnen maken. Ik denk vooral ook dat we van dit soort wedstrijden moeten leren en van daaruit verder moeten kijken. Normaal gesproken moet je ploegen als PEC Zwolle en Fortuna Sittard kunnen verslaan. Daar reken ik SC Heerenveen ook bij, maar de realiteit leert ons dat het niet altijd zo werkt, terwijl we tegen een ploeg als Feyenoord bijvoorbeeld ineens een hele andere wedstrijd op de mat leggen. In de eerste seizoenshelft speelden we heel wisselvallig. Nu hebben we veel vaker de bal in de ploeg en als dat zo is, creëer je ook meer kansen. Het gaat de goede kant op en dat moeten we goed blijven onthouden in de laatste wedstrijden van dit seizoen. Van de vier ploegen die nu nog in de race zijn voor de play-offs acht ik ons de sterkste en het is vervelend dat het er vier zijn, want dat maakt de opdracht toch wel iets lastiger. Tegen Heracles Almelo zullen we zondag alles moeten geven in een vol stadion en we moeten alleen naar onszelf kijken nu, anders is het moment voorbij.’

Ontwikkeling

Strand Larsen is na zijn vertrek uit Noorwegen een betere voetballer geworden. Ontwikkeling zal ook de komende jaren het sleutelwoord blijven voor de aanvaller die nog elke dag nieuwe dingen leert in zijn huidige werkomgeving. ‘Sinds ik uit Noorwegen weg ben heb ik me enorm kunnen ontwikkelen en dat heb ik natuurlijk ook voor een groot deel aan het team te danken. Ik ben sneller en gevaarlijker geworden in de bewegingen die ik maak en dat zie je ook terug in de goals die ik scoorde. Vorig seizoen stond ik veel meer stil en wachtte te vaak op de bal en nu probeer ik het veel lastiger te maken voor de verdedigers om me te vangen. Als je naar alle topspitsen in de wereld kijkt, dan zie je dat ze exact weten wat ze moeten doen, alleen kun je dit niet heel snel leren. Je moet het ontwikkelen en door ontwikkelen tot je het beheerst. Dit betekent overigens niet dat je alleen moet letten op wat je in het veld doet, maar je moet bijvoorbeeld ook goed letten op randzaken zoals je gewicht. Gelukkig zijn er bij FC Groningen heel veel mensen die me daar uitstekend bij helpen. Ik heb bijvoorbeeld veel van Danny geleerd. In de periode waarin ik met hem samenwerk hebben we resultaten neergezet, maar het was ook een periode met ups-and-downs. Het loopt namelijk niet altijd lekker in het voetbal, anders zou je ieder seizoen wel bovenaan staan. Ik heb van hem geleerd dat wanneer je kritiek krijgt je er ook je voordeel mee kunt doen als je het juiste eruit haalt. Hij is een hele aanwezige trainer en dat was ik in Noorwegen niet gewend, maar de energie die hij erin legt maakt wel duidelijk waar het om draait.’ Waar Strand Larsen net tiener was toen Arjen Robben met het Nederlands elftal de finale van het WK verloor in 2010 staat dit eindtoernooi Strand Larsen nog helder voor ogen. ‘Ik heb het allemaal gezien, alleen het verloop van de finale heb ik nooit met Arjen besproken. We hebben het over heel veel andere dingen gehad en dat kan ook, want Arjen is heel erg down to earth. Ik bewonder hem enorm, want hij is in zijn laatste periode bij FC Groningen natuurlijk veel geblesseerd geweest, maar stond altijd klaar om naar je te luisteren en het gesprek aan te gaan. Dat deden we ook en zo hadden we het bijvoorbeeld over de fantastische goal die hij maakte tegen Spanje in 2014.’ Vroeg of laat zal Strand Larsen FC Groningen verlaten. Zijn naam is ondertussen gevallen bij Feyenoord, maar alles moet in het juiste tempo blijven gaan stelt de spits. ‘Natuurlijk denk je na over de volgende stap, maar deze beslissing wil ik op het juiste moment nemen. Nu ik dit seizoen goed bezig ben betekent dit niet dat ik direct weg hoef uit Groningen. Het kan wel, maar het zou evengoed pas volgende zomer kunnen zijn. Uiteindelijk wil ik natuurlijk wel onderdeel gaan uitmaken van één van de sterkste competities. Elke voetballer droomt er van om naar Liverpool of Real Madrid te gaan, maar ik wil er ook klaar voor zijn. Dit seizoen valt alles op z’n plek, maar ik wil nog constanter worden in mijn prestaties.’

Concurrentie

Vooralsnog kwam Strand Larsen pas eenmaal in actie voor de nationale ploeg van Noorwegen. Dat ziet hij in de toekomst graag vaker gebeuren. ‘Ik hoop het. Noorwegen is misschien geen zwaargewicht als je kijkt naar de rest van Europa, maar er is wel veel concurrentie op mijn positie. Je hebt bijvoorbeeld Erling Haaland die bij Borussia Dortmund speelt en die iedereen zo langzamerhand wel kent. Ik denk dat ik me vroeg of laat wel bij de selectie kan spelen, maar dit proces heeft tijd nodig en je moet vanzelfsprekend worden geselecteerd. In Noorwegen moet je heel hard werken, helemaal als je het wilt maken als voetballer. Vroeger speelde ik veel golf, maar ook ijshockey. Toen ik 15 was had ik mijn eerste contract als profvoetballer en verdiende ik 300 euro. Dat was wel het moment waarop bij mij de knop omging en ik profvoetballer wilde worden, maar voor iedereen is het uiteindelijk moeilijk om de laatste stap te zetten richting het profvoetbal. Daar moet je heel veel voor doen, want ik ben bijvoorbeeld de enige speler uit mijn omgeving die in de laatste twintig jaar de stap naar het buitenland maakte als voetballer. Als ik nu naar de toekomst kijk vind ik dat ik door moet gaan op de manier waarop ik bezig ben en zien wat de toekomst brengt. Als ik zou mogen kiezen waar ik mijn loopbaan uiteindelijk vervolg, dan zou het Liverpool worden. Mijn vader is een die-hard fan van Liverpool, maar als Manchester United zich ineens meldt, dan zeg ik daar natuurlijk geen nee tegen, haha. Zo eerlijk moet ik ook wel zijn, maar zover is het nog niet.’