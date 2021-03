Jorn Udema en Frank Volkers keren terug bij HFC’15

HOOGKERK – Jorn Udema en Frank Volkers komen volgend jaar opnieuw voor het eerste zaterdagteam van HFC’15, dat uitkomt in de derde klasse. Het toekomstige trainersduo Ade Muhammad en Leudi Stoepman is blij met de komst van Jorn en Frank. Muhammad: ‘Beide spelers hebben ervaring op een hoger niveau. Naast hun voetballende kwaliteiten weten ze wat er nodig is om een team goed te laten functioneren. Ze zijn een welkome aanvulling op de huidige spelersgroep.’

Jorn komt over van zaterdag 2e klasser VEV’67 in Leek en speelde al eerder voor HFC’15. Een terugkeer was voor hemzelf niet direct logisch: ‘Ik had het uitstekend naar mijn zin in Leek, dus toen HFC’15 mij benaderde reageerde ik eerst terughoudend.’ Hij is positief over het plan dat het bestuur en trainer Ade Muhammad presenteerden voor de komende jaren: ‘Dat plan ziet er goed uit en de rol die de trainer voor mij ziet weggelegd past denk ik goed bij me.’ Bij HFC’15 komt Udema op het veld te staan met zijn goede vriend Frank Volkers. Die speelde de afgelopen twee seizoenen voor zondag 1e klasser SC Stadspark, maar speelde daarvoor al jaren voor HFC’15 en voorgangers: ‘HFC’15 is mijn club, ik ken het team en veel spelers goed en zie het als een mooie uitdaging om mijn bijdrage te leveren.’