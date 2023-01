JTV turners presteren goed op eerste wedstrijd van het seizoen

LEEK – Zaterdag 21 januari hadden JTV turners Julius, Kees en Rick hun eerste wedstrijd van het seizoen in de turnhal in Heereveen. Ze hebben alle drie een mooie podium plaats gehaald. Bij de junioren 1 kwamen Julius en Kees in actie. Julius had een perfecte afsprong op rek. Bij de streksalto op de vloer had hij een stilstaande landing. Hij is alround 1e geworden. Kees heeft de verschillende toestellen super netjes geturnd, hiermee is hij allround 3e geworden. Bij de senioren wist Rick een allround 2e plaats te behalen, hij had een sterke voltige oefeningen en werd zelfs 1e bij het onderdeel vloer.