Jubelende jubilarissen bij de Vrouwen van Nu Tolbert

TOLBERT – Dinsdag 21 februari kwamen de Vrouwen van Nu bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) in De Postwagen te Tolbert. De vereniging heeft diverse Vrouwen mogen huldigen, die blijk hebben gegeven van jarenlange trouw. De jubilarissen zijn Lineke van Baarsen en Joke Mooij, zij zijn 25 jaar lid. 50 jaar lid zijn de dames Frouwke van Leeuwen, Conny Mers, Anneke Siersma en Freke Smidts. Deze dames kregen naast een mooie toespraak een cadeautje en bloemen. Na de pauze namen Cathrien Kemkers en Engelina de Vries het woord. De twee vrijwilligers van de Stichting De Zonnebloem vertelden over de mooie activiteiten van deze Stichting, die al meer dan 70 jaar dit werk kan doen. Iedereen met een lichte beperking of iets meer komt in aanmerking om een fijne dag uit te gaan; met de zonnebloemauto of zonnebloemfiets of met zijn/haar gezinsleden op vakantie te gaan. De Stichting kan blijven bestaan dankzij de donateurs en sponsoren. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 maart om 19.45 uur in De Postwagen. Albert Graansma uit Leek blikt dan terug in de geschiedenis van de Drachtster Tram. Informatie: telefonisch 0594-512920 of op de website: www.vrouwenvanu.nl/tolbert.