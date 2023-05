Jubilarissen bij Nietapper toneelvereniging

NIETAP – Op 25 april heeft de toneelvereniging N.O.Z.W.Z uit Nietap weer haar jaarvergadering gehouden. De vergadering vond plaats in Café Dussel in Nietap. Na een paar agendapunten te hebben behandeld, was het tijd twee jubilarissen in het zonnetje te zetten. Totaal verrast waren de twee jubilarissen Lex Groenewold en Stoffer Kalfsbeek. Lex Groenewold is dit jaar 25 jaar lid en Stoffer Kalfsbeek 40 jaar. Zij werden beide getrakteerd op een verrassingspakket: een mooie, gegraveerde borrelplank met hapjes en drankjes en een cadeaubon. Ze werden beide bedankt voor hun vele jaren inzet voor de vereniging, zowel voor als achter de schermen. Lex is op zijn 18e begonnen bij de toneelvereniging en maakt ook al jaren deel uit van het bestuur van de vereniging. Stoffer heeft eerst jaren toneel gespeeld in Nieuw Roden en is toen hij eenmaal getrouwd was met Thea en woonachtig was in Nietap, lid geworden bij N.O.Z.W.Z. Na jaren zelf te hebben gespeeld, is hij nu al een aantal jaren souffleur bij de vereniging. Stoffer is tevens al jaren voorzitter van de vereniging. Na een dankwoord van beide heren werd er geproost en was er taart voor iedereen en een bos bloemen voor de jubilarissen, aangeboden door Café Dussel.