Jubilea en afscheidnemers Brandweerkorps Noordenveld in het zonnetje

NOORDENVELD – Afgelopen zaterdag vond bij de Norgerberg de jaarlijkse Korpsavond van de Brandweer Noordenveld plaats. In het bijzijn van burgemeester Klaas Smid keek de brandweer terug op het afgelopen jaar. Daarnaast verwelkomde zij nieuwe vrijwilligers die bij de brandweer zijn gekomen. Brandweerlieden die een diploma hebben behaald of een jubileum te vieren hadden, werden in het zonnetje gezet. Ook is er afscheid genomen van negen postleden.

Willem Koops van Post Norg vierde zijn 25 jarig jubileum. Lukas Harmsen, eveneens van Post Norg, is al 30 jaar bij de club. Johnny Bouma en Frans Frölich van Post Veenhuizen zijn respectievelijk 12,5 en 20 jaar bij de brandweer. Robert van der Woude is op zijn beurt 12,5 jaar bij Post Roden.

Verder namen Arie Hoen, Ard Sikkens, Johan Arling, Johnny Bouma en Rolf Hut afscheid na jaren van trouwe dienst bij Post Veenhuizen. Johan Slotema en Erik de Jong namen afscheid van Post Roden en Gert Weites en Laurent Nijboer namen afscheid van Post Norg.