Jubilerende Vrouwen van De Wilp

DE WILP – Door Corona moest het twee jaar duren voor de jubilerende Vrouwen van De Wilp in het zonnetje gezet konden worden. Van links naar rechts staan Harmien Lafontaine (12,5 jaar), Alberdien Scheepvaart (50 jaar), Dini Gatsonides (45 jaar), Aaltje Woldman (50 jaar), Beth te Hage (50 jaar), Ciska Jansen (12.5 jaar), Op de voorgrond: Harmke Ottema (50 jaar). Op de foto ontbreken Marga Gleisteen (25 jaar) en Aafke Homan (12,5 jaar). De Vrouwen van De Wilp is nog altijd een actieve vereniging die elke derde woensdagavond van de maand in het dorpshuis Op de Welle samenkomt. Een volgende thema avond is in september en in mei is nog een gezellig reisje gepland. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via Vrouwenvandewilp@gmail.com.