Jubilerende Vrouwen van Nu

PEIZE – Met het vorderen van de leeftijd breekt meer en meer een tijd aan dat je thuis zit en minder mensen ziet. ‘Hoe fijn is het dan om nog een gezellig avondje uit te hebben’, vertelt de 85-jarige Rika van der Wijk. Zij werd samen met Jet Roona, Tina Ensing en Jansje Schierbeek in de bloemetjes gezet vanwege hun 60-jarig lidmaatschap van de Vrouwen van Nu. Het gebeurde tijdens de jaarvergadering bij café Ensing. Van der Wijk, opgegroeid in Grootegast, verhuisde op 25-jarige leeftijd naar Marum. Ze kende er niemand en omdat haar moeder al jarenlang lid was van de Vrouwen van Nu (voorheen de Plattelandsvrouwen) stelde ze haar buurvrouw voor hier naartoe te gaan. De buurvrouw leek het niets, maar zij trok de stoute schoenen aan en ging. ‘Zo kwam ik er toch een beetje tussen.’ Toen ze in 1968 verhuisde naar Peize, liet ze zich overschrijven. Ze werd hier hartelijk ontvangen en zegt nog steeds volop te genieten van de contacten met alle dames.

Naast genoemde dames werden ook Aaltje Rademaker en Lien Wekema gehuldigd voor 40 jaar lid zijn van de Vrouwen van Nu en jubileerde Mettie Wekema met haar 55-jarig lidmaatschap. De niet-aanwezige dames Pia Holt, Janneke van de Riet (beiden 40 jaar) en Dini Geersing (55 jaar) ontvingen hun bloemetje thuis.