Jubileumconcerten door de Roden Girl Choristers

RODEN – De Roden Girl Choristers bestaan twintig jaar, wat het koor viert met twee jubileumconcerten. Op 25 september treedt het koor op in de Grote Kerk in Leeuwarden en op 2 oktober staat een concert in de Groninger Martinikerk op het programma. Daarnaast is het jubileumprogramma op 16 oktober te horen in Maassluis.

Met een enthousiaste groep van ongeveer dertig meisjes tussen 6 en 20 jaar zetten de Roden Girl Choristers zich al twee decennia in voor de Engelse koortraditie. Kwaliteit, ontwikkeling, toewijding en enthousiasme leiden tot een hoog niveau van musiceren en brengt het koor op concertpodia in binnen- en buitenland.

Het koor heeft de afgelopen maanden een prachtig programma voorbereid en hoopt dit binnenkort met een groot publiek te kunnen delen. Onder de naam ‘With a Triumphant Shout’ biedt het concert hoogtepunten uit de Anglicaanse muziek, met composities van onder andere Sir Charles Hubert H. Parry, Ralph Vaughan Williams, Gerald Finzi, Bernjamin Britten, John Ireland en William Walton. Daarnaast laten de Roden Girl Choristers werk horen van de Franse componist Gabriel Fauré. Sietze de Vries begeleidt het koor op orgel, Joost Hettinga werkt mee als trompettist. Een mannenensemble van de Nederlandse Bach Academie versterkt de gelederen.

Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via www.rodengirlchoristers.nl en kosten 16 euro in de voorverkoop en 18 euro bij de deur. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts 2,50 euro en donateurs en jongeren van 13 tot en met 21 betalen 12,50 euro.