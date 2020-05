Judo in het gras

RODEN – Judovereniging Chi-Do geeft haar lessen de komende tijd in het gras. En wel op het veld bij de gymzaal aan het Nijlandspark in Roden. En daar werd na 7 weken verplichte stilte dankbaar gebruik van gemaakt. “Toen duidelijk werd dat alleen buitensporten voor jeugd tot 12 jaar wel mocht en judo een binnensport is, is er creatief nagedacht of wij en hoe we onze leden ook aan het sporten konden krijgen”, laat het bestuur van de club weten.

De Dojo staat aan het Nijlandspark met een heel groot grasveld voor de deur. Een plek bij uitstek om te gebruiken om met aangepaste judo vormen de jeugd weer aan het sporten te krijgen. Woensdag in de trainingen gestart. We zijn dan ook afgelopen woensdag weer gestart. “Vanaf 16.00uur tot 19.00uur zijn de jeugdleden met veel enthousiasme onder leiding van onze trainer Herman de Jong weer in aangepaste sportkleding begonnen. Het was heel mooi om te zien dat de jeugd het geweldig vond om elkaar weer te zien en om samen te sporten. Ons ideaal blijft natuurlijk zodra het weer mag binnen op de mat aan de slag te gaan en ook onze overige leden weer op de mat te ontmoeten. En we zoeken naar een mogelijkheid nu het weer beter wordt en het s ’avonds langer licht is voor de oudere jeugd en evt senioren alternatieve lessen te organiseren. Het jeukt aan alle kanten om weer lekker te kunnen gaan sporten.”