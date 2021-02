RODEN – Deze week staat in het teken van judovereniging Chi-Do. Voorzitter Ton van Zeijst, lid sinds 1964, legt uit wat de naam Chi-Do betekent. Leer de weg kennen is de juiste vertaling van de naam van de vereniging. Van Zeijst, zelf in het bezit van de 3e dan, heeft nog nooit een blessure tijdens een judowedstrijd opgelopen. Daarmee geeft hij aan dat judo een veilige sport is om te beoefenen.

In het judo gebruik je je gehele lichaam. Armen, benen en zeker ook buik en rugspieren wordt zeker een beroep op gedaan. Judo is een sport van stabiel staan en zorgen dat je tegenstander uit balans komt om een worp te maken en de tegenstander op de grond te krijgen. Judo is een technische sport. Een goede pakking bij jouw tegenstander en de hoofd, arm en been coördinatie is een combinatie, die je niet in veel sporten ziet. Het is toegankelijk voor iedereen. Veelal zijn het mensen zonder een beperking, maar de laatste jaren komen er steeds meer leden, die zich met een beperking in het judo prima kunnen manifesteren. Iemand met bijvoorbeeld ADHD zal zich aan de regels dienen te houden, die de judosport zo kenmerkt. Overigens wordt dit prima geaccepteerd. Het gaat allemaal om respect voor elkaar. Judo is een sport die de mens vormt. Er is een discipline, waarbij de trainer de baas is. Dat ontzag voor een meerdere laat zich bij judo enorm gelden. Het acceptatievermogen is erg hoog naar elkaar toe. Als er wel eens een “misstap” omtrent de discipline wordt gemaakt, zal de correctie binnen de groep ertoe leiden dat dit wordt opgelost. In elke sport valt en staat alles bij een goede trainer. Chi-Do is in de gelukkige omstandigheid een goede trainer in de vorm van Herman de Jong voor hun leden in dienst te hebben. Hij weet als geen ander de leeftijdsgroepen de juiste benadering te bieden.

Het woord respect valt vele malen in het gesprek. De tegenstander is dan wel opponent, maar je bestrijdt hem/haar zeer respectvol. Er wordt niet geslagen, geschopt of gebeten. Hier wordt zeer hard tegen opgetreden, als dit plaatsvindt. Judo is een sport, waarbij je jouw tegenstander staand frontaal aanvalt en deze via een heup, been of opofferingstechniek op de grond probeert te krijgen. Je mag niet van achteren aanvallen en als er na een klem door de tegenstander wordt afgetikt, moet er direct worden losgelaten. Judo is een veilige sport, waarbij je leert om op je zijde te vallen. Daarbij heeft jouw tegenstander je altijd vast zodat je min of meer naar de grond wordt begeleid.

Van Zeijst is al 42 jaar voorzitter van Chi-Do en heeft verschillende verhuizingen van de club meegemaakt. De club is begonnen in de Scheepstraschool, heeft sinds 1985 een eigen dojohal aan het Nijlandspark in Roden. In 2009 is er geheel nieuwe hal gebouwd op dezelfde plek. Voor een kleine vereniging is dit geweldig. Alles is binnen bereik en de leden hebben een plek.

Op dit moment is er enig ledenverlies door de coronapandemie. De trainers hebben wel ingespeeld op de situatie in de eerste maanden, maar nu is het niet meer mogelijk. Judo is een contactsport en helaas is het moeilijk binding met de leden te hebben en te houden. De judosport is toegankelijk voor iedereen. Het is betaalbaar en brengt plezier. Je krijgt training door gekwalificeerde trainers. Zij hebben een licentie en mogen de leden na een examen gradueren. Op dit moment heeft Chi-Do ongeveer 80 leden. Elke woensdagmiddag van 16.00 uur tot 20.00 uur zijn de trainingen voor kinderen. Voor wie het leuk lijkt om eens te proberen, kom gerust langs geeft van Zeijst aan. Dinsdag en donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur komen dames en heren hun trainingen afwerken.

Judo is een kleine individuele sport die weinig aandacht krijgt. Alleen als er een wereldkampioen te melden is of kan worden, is er aandacht. Uit de Chi-Do school is Kim Polling wel het mooiste uithangbord. Zij is al vaker kampioen geweest in haar klasse. Zij is een van de talenten die in 15/20 jaar bovenkomt drijven. Op dit moment is er wel talent binnen de club, maar door de veelheid aan sport, is het vaak ook zo dat het talent ook goed in andere sporten is. Wie weet komt er binnenkort een groot talent binnen Chi-Do naar boven drijven.