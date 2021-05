Judoka’s Marum gaan de hoogte in

MARUM – Omdat Judovereniging Marum nog steeds niet binnen mag sporten ging de vereniging op zoek naar alternatieven. Die vond zij bij Survival 4 all in Boerakker. Op een prachtige middag mochten de kinderen kennis maken met het klimmen, klauteren en touwslingeren onder leiding van sensei Bass van de judo en instructeur Gerrit van de survivalvereniging. Uitdagingen zaten vooral in de hoge hindernissen, want een judoka blijft het liefst zo laag mogelijk op de mat.

De judovereniging vond de les zeer geslaagd en de survivallers zijn van harte uitgenodigd voor een valtraining bij de vereniging. Dat is vast geen overbodige luxe nu er een nieuwe survivalbaan komt.