LEEK – In de Topsporthal te Leek kon jong judotalent het afgelopen zaterdag tegen elkaar opnemen. Het Nederlands Kampioenschap voor judoka’s onder de vijftien jaar stond namelijk de gehele dag op het programma. En dus regende het ashi-waza’s, osae-komi-waza’s en o-soto-gari’s. Een spannende dag die ’s ochtends begon en pas laat in de middag ten einde kwam, zorgde voor veel bekijks. Het is bewonderenswaardig dat Leek wederom een uitstekende gastheer bleek voor dit toch omvangrijke evenement. Het judospektakel zal ongetwijfeld ook volgend jaar weer neerstrijken in het Zuidelijk Westerkwartier!