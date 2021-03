Judovereniging Marum gaat midgetgolven met de jeugd

Op vrijdag 19 maart hebben de leden van Judovereniging Marum een heerlijke tijd gehad op de midgetgolfbaan. Dit was de eerste keer dat de jeugdleden weer samen waren sinds de lockdown. De midgetgolfbaan van Optisport in Bakkeveen was de locatie waar de jeugdleden na maanden van niks doen weer een eerste les kregen. De leden staan te popelen om weer op de judomat te treffen. Helaas mogen binnensporten, zoals judo, nog steeds niet, maar gelukkig mag de jeugd wel buitensporten. Aangezien het nu nog te koud is om judomatten buiten te leggen, probeert Judovereniging Marum andere activiteiten te ontplooien. Optisport, tevens eigenaar van Sporthal de Holten waar de vereniging traint, heeft aangegeven graag een leuke middag te willen organiseren voor de jeugdleden. De komende weken wordt bekeken welke activiteiten verder georganiseerd kunnen worden om de jeugd te vermaken en zo plezier en ontspanning kunnen bieden.

Ideeën kunnen worden aangeleverd via judoverenigingmarum@hotmail.com of via het contactformulier op de website www.judoverenigingmarum.nl

Er is ook een mogelijkheid voor proeflessen. Meer informatie hierover is ook te vinden via de website.